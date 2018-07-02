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Источник Правда.Ру

Ректора просят Путина отменить контроль за их вузами

Политика

Представители пятидесяти крупнейших российских университетов обратились к президенту России в форме письма, в котором они предложили упразднить нынешнюю систему государственной аккредитации вузов, считая ее уже не соответствующей актуальному моменту. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Ректора просят Путина отменить контроль за их вузами. 388912.jpeg
Фото: Fotodom. ru

В этом воззвании к Владимиру Путину апеллируют Ассоциация ведущих университетов России и Ассоциация "Глобальные университеты". Под обращением свои подписи поставили председатель совета АВУР, ректор СПбГУ Николай Кропачев, председатель АГУ, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов и президент РСПП, председатель Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям Александр Шохин.

В письме содержится предложение разработать и внедрить новую систему контроля и оценки качества высшего образования, в которой приоритет контроля будет у уполномоченных федеральными учебно-методическими объединениями вместе с профильными советами по профессиональным квалификациям.

Также написавшим письмо видится правильным привлекать к этому процессу представителей профессионального образовательного сообщества и работодателей.

Университетское сообщество призывает сменить вектор выявления нарушений и привлечения к ответственности на — профилактику этих явлений и помощь "отстающим" высшим учебным заведениям.

Среди инструментов, которые могут служить этой цели, предлагается использовать объективные данные, основанные на мониторинге деятельности образовательных организаций и рейтинге образовательных программ. По мнению ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова, этот рейтинг должен быть публичным, а его данные могут публиковаться на сайтах Рособрнадзора или Минобрнауки. "Важно, что этот рейтинг будет полностью лишен элементов субъективной оценки как чиновников, так и экспертов", — подчеркнул Кузьминов.

Что касается системы госрегламентации в вузах, которая способствовала очищению рынка от недобросовестных вузов в 2012–2017 годах, по мнению авторов письма, на сегодняшний день она устарела.

Ранее профессиональное сообщество не раз выступало с критикой действующей системы оценки вузов. Однако последней каплей стали два последних события — отзыв лицензии на образовательную деятельность Европейского университета в Санкт-Петербурге (2017 год) и приостановка в июне 2018 года госаккредитации образовательных программ Шанинки — Московской высшей школы социальных и экономических наук, которая являлась российско-британским учебным заведением.

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Темы вузы Рособрнадзор владимир путин высшее образование
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