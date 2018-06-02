«Отряды Путина» заявили о прекращении своей деятельности

1 июня на видеохостинге YouTube было выложено видеообращение лидера краснодарского движения "Отряды Путина" Марата Динаева. В нем лидер движения принес свои извинения главе Российской федерации и сообщил о прекращении деятельности организации.

Марат Динаев заявил, что участникам движения невероятно стыдно за то, что их действия были интерпретированы как некорректные. По словам Динаева, вся деятельность его организации носила лишь позитивный характер — поддержать предлагаемую Владимиром Путиным политику. По утверждению Марата Динаева, ему и всем участникам "Отрядов Путина" казалось, что они поступают верно. Динаев добавил, что организация прекращает свою деятельность именно из-за того, что их деятельность была воспринята неправильно. "Мы рассчитывали на другую реакцию общества на наши действия", — заявил в своем обращении Марат Динаев.

Напомним, что же из себя представляют "Отряды Путина" и чем они занимались до распада организации. Подавляющее большинство участников движения — пожилые люди, в основном женщины. Возможно, это обусловлено тем, что до "Отрядов Путина" Марат Динаев руководил краснодарским общественным фондом "Социальная справедливость", целью которого изначально было оказывать всяческую поддержку пожилым людям.

Члены "Отрядов Путина" запомнились своими претенциозными, радикальными и необдуманными действиями. То пожилые женщины вломятся в штаб-квартиру Алексея Навального в Краснодаре, обзывая всех вокруг "сепаратистами, экстремистами и предателями", то под радостные крики сожгут чучело президента Соединенных штатов Америки Дональда Трампа. Видеоролики с данными инициативами участников "Отрядов Путина" находятся в свободном доступе на сайте YouTube.

По словам Марата Динаева, в дальнейшем активисты намерены сконцентрироваться исключительно на социальных проблемах общества.

На днях стало известно, что краснодарские власти отказались продлевать договор аренды офиса по улице Курчатова, 6, выделенного фонду "Социальная справедливость". Источник в администрации города объяснил это тем, что данная организация из благотворительной превратилась в политическую. Также источник отметил, что существуют и большие вопросы к финансовой деятельности организации.