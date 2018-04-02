Дагестан станет новым домом Каспийской флотилии

Министр обороны Сергей Шойгу анонсировал перевод Каспийской флотилии в Дагестан. Число военных там возрастет кратно, пишет РИА Новости.

Фото: mil.ru

"Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жильё", — сказал министр.

Шойгу добавил, что перевод флотилии из Астрахани в Каспийск — это серьёзная составляющая безопасности в Каспийском регионе.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в то время как корабли НАТО свободно бороздят просторы Черного моря, заходя в порты Одесса и Батуми, акватория Каспия для Североатлантического альянса остается и, скорее всего, долгое время будет запретной зоной.

Весной 2018 года в Астане состоится Пятый саммит с участием лидеров пяти прикаспийских стран, на котором ожидается торжественное подписание главного документа — Конвенции о правовом статусе Каспия. По мнению экспертов, в Конвенции по настоянию России будет юридически закреплен запрет на свободное судоходство на Каспии для стран НАТО. Также будет наложен запрет на создании на Каспии военно-морских баз НАТО.

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