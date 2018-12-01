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Так считает ряд средств массовой информации. Дмитрий Песков же, например, ограничился лишь заявлением о том, что Украина провоцирует усугубление конфликта.
Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным на саммите G-20 в Аргентине. Причем сделал это довольно необычным способом - через Twitter.
Она осуждает действия страны в 2008 году, но твердит об агрессии Российской Федерации.
Есть доказательства уже произведенных бактериологических атак США на Россию. Но это оружие — непредсказуемое. Вирусы и бактерии, мутируя, могут бумерангом поразить их создателей. Именно поэтому американцы стараются размещать центры заразы подальше от своих границ. Однако в эпоху глобализма это невозможно.