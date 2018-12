Аргентинский завтрак: второй день саммита G20 начался со встречи Путина с Меркель

Канцлер Германии приехала в отель, где остановился Владимир Путин. Президент России тепло встретил Меркель и пригласил к столу. За трапезой лидеры государств поинтересовались о планах друг друга на заключительный день саммита.

Несмотря на необременяющую атмосферу, завтрак имел статус рабочего и прошёл за закрытыми дверями без участия прессы. Помимо глав России и Германии за завтраком присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и пресс-секретарь Дмитрий Песков; с германской стороны приняли участие пресс-секретарь Стеффен Зайберт и советник по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер.

Добавим, что недавно стало известно о том, что отменённая из-за опоздания Меркель встреча с президентом США Дональдом Трампом, всё же состоится 1 декабря.

Напомним, ранее Владимир Путин встретился с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Кадры радостного приветствия двух политиков заставили СМИ говорить о встрече в позитивном ключе. Показательно столь радушное приветствие Путиным наследного принца в свете событий, связанных с убийством саудовского оппозиционного журналиста Джамала Хашогги: например, СМИ королевства Asharq Al-Awsat отмечает, что, несмотря на попытки политически изолировать кронпринца, "лидеры крупнейших экономик мира" приветствовали его.

Также вчера в СМИ появилась интересная информация: в вестибюле отеля, где остановился Владимир Путин, его ждало приятное приветствие — кто-то из гостей отеля крикнул президенту России "You are number one!" (в пер. с англ. "Вы номер один!").

Саммит Большой двадцатки проходит в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

