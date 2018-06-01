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Источник Правда.Ру

ИноСМИ: Россия даже не сверхдержава, а империя

Политика

Для России характерно имперское мышление, это связано с ее историей. Таково убеждение британского ученого Кеворка Осканяна (Бирмингемский университет), которое нашло воплощение в материале, опубликованном на независимом коммерческом портале The Conversation.

ИноСМИ: Россия даже не сверхдержава, а империя. 387566.jpeg
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

По мнению профессора, исследователи, в чьи научные интересы входит изучение постколониальной эпохи, игнорировали Россию. Причина в том, что страна всегда состояла из одного большого участка суши, она никогда на "базировалась" на разрозненных кусочках.

Также Осканян пытается понять чувства Москвы, которые являются порождением "имперского мышления". Англичанину кажется, что стране неуютно, т. к. она потеряла часть территории (сейчас это самостоятельные государства). Профессор даже поясняет истоки этого ощущения: все дело в том, какие изменения пережило имперском мышлении в ХХ веке, и в неоднозначном восприятии Москвой собственного места в мире.

Отмечает исследователь и "двойственную" идентичность государства, причина которой в территориальном расположении. Так, до событий ХХ столетия Россия была православной страной, чья элита, участвуя в просветительских спорах, была связана с Европой. Одновременно с этим правительство и экономика "порывали" с ней. Мало изменилась ситуация и в ХХ веке. Идеология большевизма, с одной стороны, была детищем европейской мысли, а с другой стороны, оторвалась от нее.

Именно эта сложность причина того, как Россия проводила свою политику. На территории Кавказа и Центральной Азии она, перенимая европейскую модель, играла роль просветителя и защитника веры. На западных землях — не давала победить иезуитам и либеральным идеям просвещения.

Осканян убежден, что сейчас в отношении России к соседям ничего не изменилось, страна проводит все те же "политики", отделяя западные территории от Запада и оправдывая господство над Востоком.

Далее автор материала переходит к анализу тем, которые педалирует современное правительство, желая показать свое отличие от западного. Среди них православие, некоторые элементы советского наследия, Великая Отечественная война. Также особое внимание ученый обращает на лейтмотив, что звучит в речах власть имущих: идеи постмодернизма разрушают Запад, он катится во тьму, и Россия единственная страна, что может сохранить консервативные ценности Европы.

После этого момента логика авторского повествования делает легкий крен: оказывается, такой схемой руководствуется не только правительство Путина, но она была любима и императорами, и социалистическими вождями.

В финале Кеворк Осканян приходит к мысли, что на "излечение" Москвы от ее убеждений потребуется больше сил, чем на развал Союза, убийство царской семьи.

Стоит отметить, что на Западе империализм также не исчез. Однако там эта идеология "мутировала" и теперь ассоциируется с колонизацией, эксплуатацией и войной. Что само по себе непривлекательно. В России же это слово имеет абсолютно иную коннотацию: в восприятии людей оно связано с эксклюзивностью и знаком качественностью. А значит, термин "империя" реабилитирован.

Кроме того, уместным будет привести мнение специалист по военной стратегии и бывшего советник президента Соединенных штатов Эдварда Люттвака. Он убежден, что Москва много раз оказывалась впереди государств с лучшей экономикой и технологиями. Современное правительство, по мнению американца, не обещает гражданам "молочные реки" европейских стран, но гарантирует возвратить утраченные территории. При этом Люттвак добавляет, что "русские не бросают слов на ветер и очарование России заключается именно в том, что она является серьезной, а окружена клоунами".

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Темы мир европа россия империя
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