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Источник Правда.Ру

В Сиэтле "с уважением" сняли флаг России

Политика

Американские власти сняли флаг России с генконсульства в Сиэтле. Причиной называют - потерю здания статуса резиденции главы дипмиссии. Об этом заявили в Госдепартаменте.

В Сиэтле "с уважением" сняли флаг России. 386519.jpeg

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, ранее американская сторона предлагала российским дипломатам самим убрать триколор после консервации представительства. Сообщается, что флаг был спущен "с уважением", он будет передан в российское посольство в Вашингтоне.

В МИД России назвали действия властей США противозаконными и потребовали вернуть государственный символ на его место - флагшток над резиденцией генконсула. В Москве неоднократно подчёркивали, что Соединённые Штаты не имели права захватывать российскую дипсобственность в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и штате Мэриленд.

Отмечается, что США отозвали своё согласие на открытие и работу российской дипмиссии в Сиэтле после 1 апреля "в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях".

Напомним, все сотрудники генконсульства в Сиэтле должны были освободить здание к 25 апреля в связи с закрытием резиденции из-за дела об отравлении в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российская дипмиссия на Западном побережье США была закрыта в рамках кампании поддержки Вашингтоном позиции официального Лондона по этому вопросу.

Помимо отзыва разрешения на работу генконсульства в Сиэтле США выдворили 60 дипломатов, в том числе 12 сотрудников российского постпредства при ООН. В ответ Москва приняла зеркальные меры, выслав 60 работников дипмиссий США и закрыв американское консульство в Санкт-Петербурге.

Ситуация вокруг генконсульства в Сиэтле стала очередным проявлением конфронтационной политики США по отношению к российским дипломатическим объектам. Так, 31 августа 2017 года Госдеп потребовал закрыть диппредставительство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Ещё раньше, в конце декабря 2016 года, Барак Обама в последний месяц своего пребывания на посту президента США расширил антироссийские санкции, в рамках которых территорию Соединённых Штатов должны были покинуть 35 дипломатов. Кроме того, американская сторона запретила россиянам посещение посольских и дипломатических дач в Мэриленде и Нью-Йорке.

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