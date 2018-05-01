В Сиэтле "с уважением" сняли флаг России

Американские власти сняли флаг России с генконсульства в Сиэтле. Причиной называют - потерю здания статуса резиденции главы дипмиссии. Об этом заявили в Госдепартаменте.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, ранее американская сторона предлагала российским дипломатам самим убрать триколор после консервации представительства. Сообщается, что флаг был спущен "с уважением", он будет передан в российское посольство в Вашингтоне.

В МИД России назвали действия властей США противозаконными и потребовали вернуть государственный символ на его место - флагшток над резиденцией генконсула. В Москве неоднократно подчёркивали, что Соединённые Штаты не имели права захватывать российскую дипсобственность в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и штате Мэриленд.

Отмечается, что США отозвали своё согласие на открытие и работу российской дипмиссии в Сиэтле после 1 апреля "в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях".

Напомним, все сотрудники генконсульства в Сиэтле должны были освободить здание к 25 апреля в связи с закрытием резиденции из-за дела об отравлении в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российская дипмиссия на Западном побережье США была закрыта в рамках кампании поддержки Вашингтоном позиции официального Лондона по этому вопросу.

Помимо отзыва разрешения на работу генконсульства в Сиэтле США выдворили 60 дипломатов, в том числе 12 сотрудников российского постпредства при ООН. В ответ Москва приняла зеркальные меры, выслав 60 работников дипмиссий США и закрыв американское консульство в Санкт-Петербурге.

Ситуация вокруг генконсульства в Сиэтле стала очередным проявлением конфронтационной политики США по отношению к российским дипломатическим объектам. Так, 31 августа 2017 года Госдеп потребовал закрыть диппредставительство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Ещё раньше, в конце декабря 2016 года, Барак Обама в последний месяц своего пребывания на посту президента США расширил антироссийские санкции, в рамках которых территорию Соединённых Штатов должны были покинуть 35 дипломатов. Кроме того, американская сторона запретила россиянам посещение посольских и дипломатических дач в Мэриленде и Нью-Йорке.