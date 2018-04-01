Российские дипломаты вернулись из США

Российские дипломаты, объявленные в США персонами нон-грата, вернулись на родину. Их доставили на родину два самолета, сообщает РИА Новости.
Последний лайнер приземлился сегодня в аэропорту Внуково в районе часа дня. Всего 1 апреля из США улетел 171 человек.
В американском посольстве меж тем заявили, что "работа ради улучшения американо-российских отношений продолжается".
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Россия направила в адрес Франции и Британии ноты, в которых содержатся вопросы относительно сфабрикованного дела Скрипаля. В частности, Россия требует объяснить, на каком основании ей отказали в праве консульского доступа к двум российским гражданам, которых отравили на территории Великобритании.
МИД интересуется, вводили ли пострадавшим антидоты, и если да, то в какой форме и каким образом противоядия смогли оказаться у британских медиков прямо на месте инцидента.
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