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Источник Правда.Ру

Российские дипломаты вернулись из США

Политика

Российские дипломаты, объявленные в США персонами нон-грата, вернулись на родину. Их доставили на родину два самолета, сообщает РИА Новости.

Российские дипломаты вернулись из США. Российские дипломаты вернулись из США

Последний лайнер приземлился сегодня в аэропорту Внуково в районе часа дня. Всего 1 апреля из США улетел 171 человек.

В американском посольстве меж тем заявили, что "работа ради улучшения американо-российских отношений продолжается".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Россия направила в адрес Франции и Британии ноты, в которых содержатся вопросы относительно сфабрикованного дела Скрипаля. В частности, Россия требует объяснить, на каком основании ей отказали в праве консульского доступа к двум российским гражданам, которых отравили на территории Великобритании.

МИД интересуется, вводили ли пострадавшим антидоты, и если да, то в какой форме и каким образом противоядия смогли оказаться у британских медиков прямо на месте инцидента.

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