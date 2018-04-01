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Источник Правда.Ру

Россия потребовала у Лондона и Парижа объяснений по "делу Скрипаля"

Политика

Россия направила в адрес Франции и Британии ноты, в которых содержатся вопросы относительно сфабрикованного дела Скрипаля. В частности, Россия требует объяснить, на каком основании ей отказали в праве консульского доступа к двум российским гражданам, которых отравили на территории Великобритании.

Россия потребовала у Лондона и Парижа объяснений по "делу Скрипаля". Россия потребовала у Лондона и Парижа объяснений по делу Скрипа

МИД интересуется, вводили ли пострадавшим антидоты, и если да, то в какой форме и каким образом противоядия смогли оказаться у британских медиков прямо на месте инцидента. Также Россия задала вопрос, на основании каких маркеров Лондон установил "российское происхождение" вещества, примененного при отравлении Скрипалей и располагает ли Британия контрольными образцами боевого отравляющего вещества, растиражированного в западной прессе как "Новичок", и разрабатывала ли британская сторона аналоги этого вещества.

Москву возмутило привлечение Парижа к расследованию, несмотря на то, что пострадали именно российские граждане.

Список вопросов опубликован на сайте российского министерства. Россия высылает 50 британских дипломатов и сотрудников дипмиссии для установления паритета в численности британских дипломатов в России и российских — в Великобритании.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сокрытие Лондоном информации наводит на мысли о причастности к этому случаю британских спецслужб, однако говорить напрямую к причастности Великобритании к инциденту сложно.

"У нас нет информации по этом уделу до сих пор. Единственные официальные вводные, которые мы получили от Великобритании, они пришли вчера относительно улучшения состояния Юлии Скрипаль", — рассказала Захарова.

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