Пилот после столкновения с НЛО над Ирландией: "Рад, что это видел не только я!"

Сразу несколько пилотов различных авиакомпаний стали свидетелями неопознанных летающих объектов в небе над Ирландией. Записи разговоров пилотов с диспетчерами доступны на YouTube.

НЛО, по утверждениям очевидцев, двигались с "астрономической" скоростью. Пилот самолёта British Airways, летевшего из Монреаля в Лондон, рассказывает: "он появился слева и полетел на север". По её описанию, объект выглядел как очень яркий свет и быстро двигался, а затем внезапно исчез.

С этим описанием согласен её коллега, пилот самолёта Virgin Airlines, направлявшегося из Орландо в Манчестер. Он видел несколько светящихся объектов, движущихся по такой же траектории. По его мнению, это напоминало метеор, входящий в атмосферу планеты.

Сообщение о неопознанном объекте поступило ещё от одного очевидца. "Рад, что это видел не только я", — так пилот резюмировал свои впечатления.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о падении НЛО на территории Казахстана, заснятого местными жителями, а также о наблюдениях сибирского исследователя, обнаружевшего НЛО-убийцу Земли.

Фото: top10ufo.com

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