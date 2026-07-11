Невероятно, но факт: архивы США подтвердили появление объектов, которые нарушили законы физики

Опубликованные документы Министерства войны США содержат данные о многолетних наблюдениях за неопознанными летающими объектами (НЛО), зафиксированными вблизи ядерных лабораторий и военных объектов. Анализ материалов показывает, что характеристики этих объектов не соответствуют ни известным природным явлениям, ни существующим технологиям авиастроения.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) НЛО

Один из ранних случаев описывает события 1949 года в Лос-Аламосе, где ученые-атомщики наблюдали зеленые огненные шары. Первоначальная гипотеза о метеорах была отклонена: объекты двигались почти горизонтально на высоте 13-16 километров, сохраняя постоянную яркость до момента распада. Кроме того, свидетели инцидента 1948 года в Техасе, насчитывавшие более ста человек, отметили полное отсутствие звука. С физической точки зрения это исключает версию о метеоре, так как яркое свечение при входе в атмосферу неизбежно сопровождается мощными ударными волнами и сильным шумом.

Случаи фиксации аномальных объектов продолжались и в современности. В 2015 году над заводом Pantex в Техасе, где курируется производство ядерных боеголовок, сотрудники Министерства энергетики заметили объект, летевший со скоростью от 16 до 24 км/ч. Наблюдение в бинокль показало, что аппарат не имеет видимых двигателей или движителей и передвигается абсолютно бесшумно, что нехарактерно для летательных аппаратов земного типа.

Архивы также включают ИК-видеозаписи с военных самолетов. На кадрах 2020 года запечатлен объект, форма которого не совпадает с известными искусственными или природными телами. В другом отчете 2018 года пилот с 28-летним стажем сообщил о прямоугольном объекте, который развивал настолько высокую скорость, что визуальный контакт с ним удалось удержать лишь на короткое время.

В целом представленные данные указывают на систематическое обнаружение объектов с аномальной аэродинамикой и кинематикой, которые не могут быть объяснены как шаровые молнии или метеоры. Однако в официальных документах окончательные выводы о природе этих явлений не сформулированы.