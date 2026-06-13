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Пентагон рассекретил материалы о неопознанных летающих объектах над СССР, Зимбабве и США

Непознанное » Уфология

Пентагон опубликовал третью подборку документов об НЛО. Публикации осуществляются на специальном запущенном правительственном портале war. gov/ufo. Опубликованный пакет включает 72 исторических материала из архивов ФБР, ЦРУ и минобороны США, охватывающих период с 1940 по 2025 год.

Реконструкция НЛО в Колорадо-Спрингс.
Фото: https://www.war.gov/UFO/
Реконструкция НЛО в Колорадо-Спрингс.

Опубликован рассекреченный отчет ЦРУ, основанный на письме жительницы Венгрии. Она утверждала, что видела "летающие тарелки" на маршруте поезда Москва-Будапешт. Это показание подтверждало новость из газет, где говорилось о том, что скорость этих летающих объектов, по оценкам, достигает 12 000 километров в час". К документу приложен рисунок с предполагаемой траекторией полета объектов между столицами СССР и Венгрии.

Также описан дискообразный объект с полым центром и вращающимися огнями над международным аэропортом Хараре в Зимбабве, который испускал лучи света. Это случилось 2 июля 2008 года. Американская разведка присвоила этому отчету гриф "Секретно", так как происшествие вызвало нешуточную панику среди военных и заставило ЦРУ всерьез спорить о происхождении объекта. Аппарат неподвижно завис на неопределенной, но большой высоте прямо над летным полем. В какой-то момент очевидцы зафиксировали, что из объекта в сторону земли начали исходить направленные световые лучи. Спустя время вращающиеся огни резко поменяли свой цвет, после чего аппарат мгновенно набрал огромную скорость, ушел вертикально вверх на большую высоту и полностью скрылся из виду. Объект фиксировался как визуально, так и, предположительно, бортовыми радарами.

Этот случай вызвал такой резонанс в ЦРУ ещё и потому, что Зимбабве уже была известна в уфологии по знаменитому инциденту в школе Ариэль 1994 года в городе Рува. Тогда 62 школьника одновременно заявили, что видели приземление серебристого диска и контактировали с человекоподобными существами в чёрном. Дети, не сговариваясь, нарисовали одинаковые рисунки, а обследовавший их позже гарвардский психиатр подтвердил, что у них отсутствуют признаки массового психоза или лжи.

Далее описан случай в феврале 2022 года в районе города Колорадо-Спрингс.
Самое примечательное в нем — уникальное описание структуры объекта и высокая квалификация свидетелей — пяти военнослужащих армии США, включая офицера военной разведки. Ни у одного из военных с собой в тот момент не было мобильного телефона, поэтому фото- и видеоматериалов события не осталось. ФБР составило цифровой рисунок-реконструкцию исключительно по их показаниям. Объект имел форму картофелины или боба с четко различимыми краями. Он был окрашен в кремово-белый цвет, казался полупрозрачным и слегка мерцал. Сам объект завис абсолютно неподвижно, однако "панели" на его поверхности смещались волнами. Эти волны начинались в разных точках объекта, но двигались одновременно. Объект провисел в воздухе около двух минут, после чего мгновенно исчез, словно включил режим невидимости. При этом он не отбрасывал никакой тени.

Следующий случай относится к октябрю 2023 года в округе Меса, штат Колорадо, и считается одним из самых интригующих в новой подборке Пентагона. Дело в том, что свидетелями выступили шесть действующих федеральных агентов Министерства внутренней безопасности США (DHS) и Бюро по управлению землями (BLM). Согласно рассекреченным рапортам, агенты заметили в ночном небе объект, который изначально приняли за необычно крупную сигнальную ракету или низколетящий беспилотник.

Однако его поведение быстро опровергло эти догадки. Объект представлял собой огромный, идеально круглый шар насыщенного оранжевого цвета. Он светился собственным ровным светом и не издавал абсолютно никаких звуков. Шар плавно двигался на относительно небольшой высоте (несколько сотен метров), а затем завис точно над каньоном. Самое странное началось, когда объект остановился. Все шесть агентов независимо друг от друга дали идентичные показания о том, что происходило дальше: Из нижней части оранжевого шара поочередно начали "отпочковываться" маленькие сферы. Всего объект выпустил шесть ярко-красных сфер меньшего размера.

Процесс выглядел так, будто крупный объект буквально производил на свет новые независимые аппараты. После отделения красные сферы выстроились в идеальную геометрическую линию прямо под "материнским" объектом, зафиксировались на несколько секунд, а затем мгновенно и синхронно разлетелись в разные стороны на колоссальной скорости. Вслед за ними на такой же скорости исчез и главный оранжевый шар.

В отчёт также включены исторические аудиозаписи, среди которых интервью астронавта Гордона Купера 1962 года, где он заявляет, что множество квалифицированных специалистов видели объекты, не имеющие логического объяснения.

В третьей подборке документов Пентагона инциденты в СССР занимают особое место, так как американская разведка (ЦРУ) тщательно собирала любые слухи и донесения о необычных явлениях за "железным занавесом". В материалах зафиксировано свидетельство очевидца, наблюдавшего ярко-зеленый круглый объект над полигоном Сары-Шаган в 1973 году. Этот полигон был главным советским полигоном для испытания систем противоракетной обороны (ПРО) и лазерного оружия. Очевидец описывает объект, который увеличился в размерах, оброс кольцами и исчез за 15 секунд. Американская разведка пыталась понять, было ли это наблюдением реального аномального явления или же свидетели случайно увидели сверхсекретные советские испытания противоракет или боевых лазеров.

Также есть показания американца, ехавшего на поезде между Баку и Тбилиси. С его слов, он наблюдал треугольный объект размером с истребитель, который поднялся с земли, выполнил несколько спиралей и исчез в небе. После этого проводник поезда немедленно закрыл шторы по указанию сотрудника МВД.

Читайте материал о  других материалах Пентагона об НЛО.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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