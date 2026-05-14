Зачем муравьи ходят по кругу до смерти?

Непознанное

Представьте: вы идете за кофе, следуя за ароматом свежей обжарки. Но вдруг стрелка компаса в голове сходит с ума. Вы начинаете нарезать круги. Снова и снова. До полного истощения. Примерно так выглядит кошмар муравьиной "спирали смерти". Это не магия — это сбой нейронной прошивки.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Муравьиный круг

Биохимия фатальной петли

Муравьи — не одиночки. Это распределенная вычислительная система. Обычный разведчик находит сахар. Его задача — притащить добычу домой. Для этого он оставляет "хлебные крошки". Не хлебные, конечно, а феромоны. Это химический код, который говорит: "Здесь еда, идите за мной".

"Муравьи не обладают высоким уровнем индивидуального интеллекта. Они буквально работают как автоматы: есть запах — иди, нет сигнала — ищи. Сбой возникает, когда обратная связь замыкается сама на себя", — разъяснил биолог Андрей Ворошилов.

Когда сигнал сильный, вся колония превращается в единый конвейер. Но если след выветривается или прерывается, муравей теряет ориентир. Он начинает паниковать. В поисках "кода" он случайно находит собственный старый феромонный след. Замыкает петлю. И вот, вместо охоты за ресурсами, колония попадает в бесконечный цикл. 

Инстинкт, который убивает

Почему они не свернут с пути? Инстинкт велит следовать за запахом. Сила феромона подавляет здравый смысл. Муравей видит спираль, начинает кружить, оставляет ещё больше меток. Концентрация запаха растет. Магнитная ловушка захлопывается плотнее.

Параметр Значение
Первооткрыватель Уильям Биб (1921)
Масштаб события До 370 метров в диаметре

Часто такие "карусели" заканчиваются гибелью участников. Иногда в круг заходят "диссиденты". Они сбивают ритм и уводят отряд прочь от гипнотического пути. Ученые до сих пор ломают голову, как именно это происходит. Возможно, они просто обладают иным порогом чувствительности к феромонам.

Мир полон ошибок, которые мы часто принимаем за аномальные явления или активность НЛО. Но чаще всего природа просто демонстрирует сухую математику, которая в экстремальных условиях приводит к абсурду.

Ответы на популярные вопросы о муравьиной спирали

Может ли человек попасть в такую спираль?

Нет, наша навигационная система работает иначе. Мы ориентируемся по визуальным образам и памяти, а не только по химическим следам.

Почему муравьи не останавливаются?

Их поведение жестко закодировано. Феромонный след для них является ультимативным приказом, который отменяет потребность в отдыхе или анализе ситуации.

Как долго муравьи ходят кругами?

Они могут двигаться без остановки несколько суток, пока не исчерпают запасы энергии и не погибнут от истощения.

Все ли виды муравьев на это способны?

Явление наиболее характерно для следовых муравьев, которые полагаются на химическую сигнализацию для мобилизации колонии.

"Природа не строит идеальных систем. Муравьиные тропы — это попытка минимизировать потери энергии. Но при разрыве тропы алгоритм дает сбой. Это классическая ошибка обратной связи, похожая на ту, что описывают в исследованиях паранормальных явлений, когда мозг пытается найти закономерность там, где её уже нет", — резюмировал биолог Андрей Ворошилов.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
