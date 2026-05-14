Зачем муравьи ходят по кругу до смерти?

Представьте: вы идете за кофе, следуя за ароматом свежей обжарки. Но вдруг стрелка компаса в голове сходит с ума. Вы начинаете нарезать круги. Снова и снова. До полного истощения. Примерно так выглядит кошмар муравьиной "спирали смерти". Это не магия — это сбой нейронной прошивки.
Муравьи — не одиночки. Это распределенная вычислительная система. Обычный разведчик находит сахар. Его задача — притащить добычу домой. Для этого он оставляет "хлебные крошки". Не хлебные, конечно, а феромоны. Это химический код, который говорит: "Здесь еда, идите за мной".
"Муравьи не обладают высоким уровнем индивидуального интеллекта. Они буквально работают как автоматы: есть запах — иди, нет сигнала — ищи. Сбой возникает, когда обратная связь замыкается сама на себя", — разъяснил биолог Андрей Ворошилов.
Когда сигнал сильный, вся колония превращается в единый конвейер. Но если след выветривается или прерывается, муравей теряет ориентир. Он начинает паниковать. В поисках "кода" он случайно находит собственный старый феромонный след. Замыкает петлю. И вот, вместо охоты за ресурсами, колония попадает в бесконечный цикл.
Почему они не свернут с пути? Инстинкт велит следовать за запахом. Сила феромона подавляет здравый смысл. Муравей видит спираль, начинает кружить, оставляет ещё больше меток. Концентрация запаха растет. Магнитная ловушка захлопывается плотнее.
|Параметр
|Значение
|Первооткрыватель
|Уильям Биб (1921)
|Масштаб события
|До 370 метров в диаметре
Часто такие "карусели" заканчиваются гибелью участников. Иногда в круг заходят "диссиденты". Они сбивают ритм и уводят отряд прочь от гипнотического пути. Ученые до сих пор ломают голову, как именно это происходит. Возможно, они просто обладают иным порогом чувствительности к феромонам.
Мир полон ошибок, которые мы часто принимаем за аномальные явления или активность НЛО. Но чаще всего природа просто демонстрирует сухую математику, которая в экстремальных условиях приводит к абсурду.
Нет, наша навигационная система работает иначе. Мы ориентируемся по визуальным образам и памяти, а не только по химическим следам.
Их поведение жестко закодировано. Феромонный след для них является ультимативным приказом, который отменяет потребность в отдыхе или анализе ситуации.
Они могут двигаться без остановки несколько суток, пока не исчерпают запасы энергии и не погибнут от истощения.
Явление наиболее характерно для следовых муравьев, которые полагаются на химическую сигнализацию для мобилизации колонии.
"Природа не строит идеальных систем. Муравьиные тропы — это попытка минимизировать потери энергии. Но при разрыве тропы алгоритм дает сбой. Это классическая ошибка обратной связи, похожая на ту, что описывают в исследованиях паранормальных явлений, когда мозг пытается найти закономерность там, где её уже нет", — резюмировал биолог Андрей Ворошилов.
