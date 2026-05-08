От Ок-Риджа до Луны: США открыли доступ к 80-летним архивам о контактах с НЛО

Минобороны США открыло доступ к массиву документов за 80 лет, где упоминаются странные объекты над Луной и секретными ядерными объектами Ок-Риджа.

Фото: https://www.war.gov/UFO/ НЛО из отчётов Пентагона

Правительство США официально начало публиковать документы об НЛО или или аномальных аэрокосмических явлениях (UAP), исполняя указание президента Дональда Трампа. С ними можно ознакомиться на странице с адресом war. gov/UFO/. Они включают файлы из эпохи полётов "Аполлона", и другие видео, фотографии и отчеты — более 160 файлов, охватывающих период почти в 80 лет.

Среди документов особое внимание привлекают отчёты астронавтов и внутренние отчёты NASA 1960-70-х годов, которые ранее имели гриф "секретно". Опубликованы видеозаписи с бортовых камер истребителей и высококачественные спутниковые снимки объектов, совершающих маневры, которые, по словам экспертов, "бросают вызов известным законам физики".

Эксперты отмечают, что если раньше Пентагон подчёркивал отсутствие доказательств внеземного происхождения, то теперь акцент смещён на "аномальные характеристики" и необходимость их публичного изучения.

Либеральные издания (вроде CNN и PBS) относятся к публикации с долей скептицизма, намекая, что Трамп использует тему НЛО, чтобы отвлечь внимание от внутренней повестки. Консервативные СМИ (Fox News, NY Post), напротив, приветствуют это как победу над "бюрократическими тайнами".

В документах упоминается система датчиков Gremlin, которую Пентагон тайно развернул для отслеживания НЛО не только в воздухе, но и под водой. Обнаружены записи о случаях взаимодействия UAP с объектами ядерной инфраструктуры США, которые ранее отрицались.

Конкретно имеются фотографии неопознанных дискообразных объектов, сделанные над ядерными объектами Ок-Риджа в период между 1947 и 1968 годами. Ок-Ридж, будучи местом обогащения урана для первой атомной бомбы (проект "Манхэттен"), фигурирует в отчетах как зона "постоянного наблюдения со стороны НЛО". Документы подтверждают, что военные всерьёз рассматривали версию о том, что активность "летающих тарелок" связана с ядерными технологиями. Среди материалов есть отчеты бывших сотрудников Министерства энергетики (DOE) и ученых лаборатории ORNL, которые описывали треугольные и V-образные объекты, зависавшие над охраняемыми секторами предприятия. Именно в Ок-Ридже были развернуты современные сенсоры системы Gremlin для фиксации аномалий в режиме реального времени.

В центре внимания находится снимок, сделанный в 1972 году во время миссии "Аполлон-17". На нем запечатлены три светящиеся точки, выстроенные в четкий треугольник над лунной поверхностью. В сопроводительной записке Пентагона указано, что "консенсус относительно природы этой аномалии отсутствует", хотя ранее это фото классифицировалось как обычный блик или дефект.

Рассекречены стенограммы разговоров экипажа "Аполлона-11" Нила Армстронга и Базза Олдрина, обсуждавших аномалии. Детально описан эпизод, когда астронавты наблюдали неопознанный объект, "сопровождавший" их капсулу на пути к Луне. Ранее НАСА утверждало, что это была панель адаптера ракеты-носителя, однако новые файлы содержат сомнения самих астронавтов: они отмечали, что объект совершал маневры, нехарактерные для космического мусора.

Опубликованы записи переговоров и видеоматериалы, на которых экипаж "Аполлона-12" обсуждает два светящихся объекта, висевших в неподвижности над горизонтом Луны в течение нескольких минут. В отчётах разведки, приложенных к этим файлам, указано, что объекты имели "металлический блеск" и резко исчезли, как только астронавты попытались навести на них камеру с более высоким разрешением.

В пакете документов есть отчеты ФБР о встречах с UAP на Земле в тот же период. Описан случай, когда государственные чиновники и пилоты вертолетов преследовали "сверхгорячую сферу", которая двигалась со скоростью, недоступной ни одному известному аппарату 60-х годов. Эти документы не дают прямого ответа "да, это пришельцы", но они официально признают, что астронавты НАСА действительно сталкивались с явлениями, которые наука того времени не смогла объяснить.

Больше документов будет публиковаться на постоянной основе. Пентагон уже анонсировал "вторую волну" публикаций, которая будет касаться более современных инцидентов (2020-2025 гг.). Она ожидается в ближайшие недели.

Не фото вверху представлено место происшествия с наложенным графическим изображением, созданным лабораторией ФБР, подтверждающим показания очевидцев от сентября 2023 года о предполагаемом эллипсоидном бронзовом металлическом объекте длиной 130-195 футов, появившемся из яркого света в небе и мгновенно исчезнувшем.