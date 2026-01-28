Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грамм по цене телефона: как скачок стоимости золота изменит покупки и привычки россиян
ЕС и Индия закрыли сделку века: торговый союз меняет баланс мировой экономики
Хронические болезни не появляются внезапно: сигналы, которые многие игнорируют
Сначала кажутся пустяками: симптомы нервных расстройств, которые привыкли игнорировать
Дышать становится легче уже к вечеру: щадящие методы против насморка
Хоккей ушёл далеко вперёд: разрыв с футболом стал слишком заметен
Сначала раздражение, потом отчуждение: эти мелочи в паре приводят к разрыву отношений
Перед подачей иска стоит подумать дважды: цена проигрыша может неприятно удивить
Московский театр иллюзии с гордостью чествует своих блистательных магов

Огонь выполнил обещание: пожары пришли в дом индийской семьи после странного визита

Непознанное » Настоящее

В одной из деревень на востоке Индии обычный сельский дом внезапно оказался в центре тревожной и до сих пор неразгаданной истории. Семья была вынуждена покинуть жильё после серии загадочных возгораний, которые происходили без видимых причин и повторялись снова и снова. Местные жители связывают случившееся с визитом странствующего святого, после которого всё и началось.

Сгоревший дом в деревне
Фото: Pravda.Ru by Вероника Эйнуллаева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сгоревший дом в деревне

Таинственные пожары в деревне Бихара

События разворачивались в деревне Качаури, расположенной в штате Бихар, — одном из самых густонаселённых и социально неблагополучных регионов Индии. Семья, проживавшая в скромном доме без подключения к электричеству, столкнулась с чередой пожаров, которые вспыхивали неожиданно и в разных частях жилища.

Каждый новый инцидент усиливал тревогу. Очевидцы утверждают, что возгорания происходили буквально "на пустом месте", без открытого огня, искр или бытовых приборов, которые могли бы стать источником пламени, сообщает Unexplained Mysteries.

Визит садху и начало странных событий

Как утверждают члены семьи и соседи, странным событиям предшествовал визит садху — странствующего религиозного аскета, традиционного для индийской культуры. Такие люди часто путешествуют без имущества, живут за счёт подаяний и пользуются уважением в сельских общинах, а иногда и внушают страх.

Садху, как утверждается, попросил у хозяев хлеб. Услышав, что в доме его нет, и получив вместо этого рис и воду, он якобы рассердился. Уходя, он произнёс фразу, которую позже многие восприняли как проклятие, заявив, что дом загорится. Спустя несколько дней произошло первое возгорание, а затем началась целая череда подобных случаев.

Пожары, возникшие без видимых причин

Особенность происходящего заключалась в хаотичности и непредсказуемости пожаров. Огонь появлялся то в одном углу дома, то в другом, затрагивая разные предметы — от одежды до продовольствия. Иногда пламя удавалось быстро потушить, но ущерб всё равно накапливался, а страх усиливался.

Со временем ситуация стала настолько напряжённой, что семья решила покинуть дом. Сейчас они живут на обочине дороги, рядом со своими вещами, опасаясь возвращаться под крышу, которая, по их мнению, стала небезопасной. Этот шаг оказался вынужденным: постоянный риск нового пожара угрожал не только имуществу, но и жизни.

Реакция местных жителей и слухи о проклятии

История быстро распространилась по округе и стала предметом обсуждений. Часть местных жителей уверена, что причиной происходящего является чёрная магия или сверхъестественное вмешательство. В регионе, где традиционные верования по-прежнему играют важную роль, подобные объяснения находят отклик у многих.

Другие, напротив, считают, что пожары могли быть результатом умышленных действий или бытовых факторов, которые пока не удалось выявить. Звучат версии о поджоге, конфликте с соседями или скрытых источниках возгорания. Однако ни одно из предположений пока не получило подтверждения. Местный общественный лидер, посетивший семью после их выселения, призвал провести полноценное расследование.

Научные объяснения загадочных возгораний

Истории о "самопроизвольных" пожарах неоднократно становились предметом изучения учёных, криминалистов и специалистов по аномальным явлениям. Один из самых известных исследователей подобных случаев, старший научный сотрудник комитета по научному исследованию заявлений о паранормальном Джо Никелл, подчёркивал, что за десятилетия работы ему не удалось обнаружить ни одного подтверждённого примера сверхъестественной причины возгораний.

"Во всех случаях так называемых загадочных пожаров, которые мне доводилось расследовать, причина оказывалась вполне земной — от человеческого фактора до физических и химических процессов", — отмечал исследователь.

Пожарные эксперты обращают внимание на то, что повторяющиеся возгорания часто выглядят необъяснимыми лишь на первый взгляд. Как указывают специалисты по пожарной криминалистике, отсутствие сразу обнаруженного источника огня не является доказательством мистического происхождения происшествия.

"Если источник возгорания не найден сразу, это не означает, что его не существует. Это означает лишь, что расследование было неполным или затруднённым", — подчёркивал пожарный эксперт и консультант по расследованию пожаров Барри Карр.

По мнению исследователей, именно сочетание бытовых факторов, человеческого поведения и психологического напряжения чаще всего лежит в основе историй о "проклятых домах" и необъяснимых пожарах, тогда как сверхъестественные версии не находят подтверждения при детальном изучении.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Садоводство, цветоводство
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Стена греет, кормит и украшает: вертикальные грядки меняют правила дачного дизайна
Садоводство, цветоводство
Стена греет, кормит и украшает: вертикальные грядки меняют правила дачного дизайна
Пока другие цветут, эти уже краснеют: какие помидоры гарантируют урожай в любой год
Садоводство, цветоводство
Пока другие цветут, эти уже краснеют: какие помидоры гарантируют урожай в любой год
Популярное
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад

Петунии уходят в тень: всё больше дачников выбирают цветок, который образует пышные каскады в кашпо и почти не требует ухода.

Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Стена греет, кормит и украшает: вертикальные грядки меняют правила дачного дизайна
Стена греет, кормит и украшает: вертикальные грядки меняют правила дачного дизайна
BRICS добивает доллар, запуская платёжную систему BRICS Pay
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Секретное оружие Трампа: станет ли Иран новой жертвой? Любовь Степушова Глобальный уровень моря растет, но в Гренландии он упадет: прогноз ученых до 2100 год Александр Рощин Забытый Сталкер: почему советская разработка так и не покорила бездорожье Сергей Милешкин
Ягоды становятся крупнее и слаще: январская подкормка делает смородину крупнее вишни
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Балконы и клумбы утопают в цветах: многолетник, который почти не требует заботы
Балконы и клумбы утопают в цветах: многолетник, который почти не требует заботы
Последние материалы
Цифры на одометре не приговор: машины, которые спокойно ходят сотни тысяч километров
Огонь выполнил обещание: пожары пришли в дом индийской семьи после странного визита
Стёкла плачут первыми: скрытая деталь в салоне удерживает влагу даже после прогрева
Премиум на колонке — сюрприз под капотом: за что водители переплачивают зимой
Одна капля крови в океане — не начало охоты: акулы реагируют совсем на другое
Грамм по цене телефона: как скачок стоимости золота изменит покупки и привычки россиян
Дом теряет вид после уборки: поверхности, которые никогда нельзя отбеливать
ЕС и Индия закрыли сделку века: торговый союз меняет баланс мировой экономики
Диеты не срабатывают, пока в бокале есть спиртное — лишний вес держится именно так
Безобидный храп или симптом болезни: когда у собаки за этими звуками скрывается проблема
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.