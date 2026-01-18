Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Великобритании выявили новый вид змеи возрастом 37 млн лет по музейным находкам
Уборка снега жильцами снижает плату за коммунальные услуги — эксперт ЖКХ Бондарь
Аденовирус не усиливает сезонный рост заболеваемости — инфекционист Чуланов
ГИС ЖКХ получила роль платформы для взыскания долгов — ТАСС
Страны ЕС с 2026 года не принимают российские небиометрические загранпаспорта
Отдыхающие сообщили о переполненных отелях Турции в высокий сезон
Аренда жилья в Москве с февраля 2026 года может вырасти из-за сезонного спроса
Райские птицы Новой Гвинеи светятся в ультрафиолете из-за биофлуоресценции
Полировка и восстановление электрики увеличивают яркость фар без штрафа

Самая долгая охота за чудовищем Лох-Несса завершилась: озеро дало странный ответ

Исследователь Адриан Шайн заявил об отсутствии доказательств существования Несси
Непознанное » Настоящее

Один из самых известных исследователей Лох-Несского озера сделал заявление, которое вновь привлекло внимание к давней загадке Шотландии. Его слова стали итогом десятилетий наблюдений, экспедиций и анализа свидетельств очевидцев. При этом речь идёт не о сенсации, а о взвешенной профессиональной оценке.

Рябь в озере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рябь в озере

Полвека поисков Лох-Несского чудовища

Адриан Шайн впервые оказался на берегу озера Лох-Несс в начале 1970-х годов. В отличие от туристов и любителей сенсаций его интерес носил строго научный характер: как натуралист он допускал возможность существования в глубинах озера крупного, ранее неописанного животного. Именно этот подход позже определил стиль всей его работы, пишет The Times of India.

В 1973 году Шайн начал собирать и анализировать сообщения очевидцев, а спустя несколько лет стал одним из основателей проекта Loch Ness Project. Его цель заключалась в том, чтобы отделить фольклор от фактов и применить к изучению феномена современные методы — от гидроакустики до фото- и видеонаблюдения.

Самым масштабным этапом этих исследований стала операция Deepscan в 1987 году. В ней участвовали 24 судна, оснащённые высокочувствительными сонарами, а общая стоимость оборудования оценивалась примерно в один миллион фунтов стерлингов. Несмотря на беспрецедентный размах, экспедиция не выявила признаков существования крупного неизвестного организма в озере.

Почему исследователь усомнился в существовании Несси

Со временем отсутствие подтверждённых данных стало ключевым фактором, повлиявшим на взгляды исследователя. Один эпизод стал для Шайна переломным. Он был уверен, что наблюдает характерные "горбы" существа, появляющиеся над поверхностью воды, однако при более детальном рассмотрении оказалось, что это всего лишь скальное образование, создающее оптическую иллюзию.

Этот случай заставил его пересмотреть сотни сообщений очевидцев, накопленных за десятилетия. Анализ показал, что многие описания повторяются по форме и деталям, но при этом легко объясняются природными явлениями. Постепенно энтузиазм сменился осторожным скепсисом, а вера — внимательным анализом.

Природные объяснения феномена Несси

Сегодня Шайн считает, что большинство "классических" встреч с Несси имеют рациональное объяснение.

"Наблюдения вызваны волнами от кораблей. Здесь они формируют многогорбую структуру, и именно это люди часто принимают за существо", — рассказал Адриан Шайн в интервью изданию The Sun.

Озеро Лох-Несс соединено с Каледонским каналом, поэтому движение судов здесь — обычное явление. Длинные, равномерно идущие волны на расстоянии действительно могут напоминать нечто живое, всплывающее и вновь исчезающее под водой.

Отдельного внимания заслуживают сообщения о "длинной шее", якобы поднимающейся над поверхностью. Чаще всего речь идёт о стаях водоплавающих птиц, которые в спокойную погоду визуально сливаются в единую вертикальную форму. Немаловажны и экологические факторы: холодная вода озера плохо подходит для рептилий, а объёмы рыбных ресурсов не способны прокормить крупное животное на протяжении десятилетий.

Как анализ фотографий изменил подход к исследованиям

Корни окончательного пересмотра взглядов Шайн относит ещё к середине 1970-х годов. Тогда участники Loch Ness Project пригласили профессионального иллюзиониста, специализировавшегося на визуальных обманах в живописи и фотографии.

Он детально разобрал самые известные снимки, включая знаменитую "фотографию хирурга" 1934 года, долгие годы считавшуюся главным доказательством существования чудовища.

"Все они оказались подделками. Он всё нам объяснил", — вспоминает Шайн.

С этого момента исследователь стал относиться к каждому новому свидетельству с максимальной осторожностью, проверяя его на соответствие физическим и биологическим законам.

Итоги многолетних исследований Лох-Несского озера без сенсаций

Несмотря на вывод о том, что Лох-Несское чудовище, скорее всего, никогда не существовало, Адриан Шайн не считает свою работу напрасной. За десятилетия исследований он глубоко изучил экосистему озера, его историю и роль в массовой культуре.

Исследователь считает, что этот путь помог лучше понять, как человеческое восприятие, ожидания и коллективные мифы формируют устойчивые легенды.

"Мне было невероятно интересно, и любое новое доказательство было бы замечательным", — говорит Адриан Шайн, подчёркивая, что даже убеждённые скептики были бы рады ошибиться.

Пока же самая продолжительная "охота за чудовищем" завершилась тихо и без сенсаций. Исследователь опирался только на факты, даже когда они разрушали миф, ставший делом всей его жизни.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Еда и рецепты
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Немезия хорошо растет на солнечных местах и обильно цветет — садовод Улейская
Садоводство, цветоводство
Немезия хорошо растет на солнечных местах и обильно цветет — садовод Улейская
Лунный календарь подсказывает сроки посева томатов
Садоводство, цветоводство
Лунный календарь подсказывает сроки посева томатов
Популярное
Сушилка больше не нужна: хит сезона избавляет кухню от хаоса и возвращает много свободного места

Скрытая сушилка для посуды становится главным кухонным открытием сезона: неожиданное решение, которое освобождает столешницу и меняет привычный порядок.

Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Кохия меняет цвет листвы на красный осенью
Сеют весной — любуются до осени: как кохия превращает сад в живую картину, меняющуюся каждую осень
Так плодоносят единицы: этот томат даёт по 30 гигантов на кисти и выстреливает урожаем до осени
Тропинка, которой позавидуют соседи: растения, создающие идеальный бордюр без лишних усилий
Ядерный удар по Европе через год: политолог раскрыл реальный план России Любовь Степушова Локомотив "Э" пережил эпохи и ушёл в рейс в 1986 году Сергей Милешкин Россия и Украина заняли нижние позиции в индексе миролюбия за 2024 год Юрий Бочаров
Грядёт стильный переворот: какие кожанки станут символом весны-2026, а какие пора прятать в шкаф
Старые куртки можете выбросить: пять кожаных моделей 2026 уже назвали будущими иконами стиля
Ковёр годами остаётся чистым и ярким: бюджетный раствор, который возвращает цвет и поднимает ворс
Ковёр годами остаётся чистым и ярким: бюджетный раствор, который возвращает цвет и поднимает ворс
Последние материалы
Подготовка к бегу снижает риск перегрузки организма — врач Семенова
Садоводы повышают сладость клубники с помощью древесной золы
Манную крупу добавляют в выпечку вместо пшеничной муки
Незаметный макияж вошёл в тренды 2026 года — визажист Танно
Ядерный удар по Европе через год: политолог раскрыл реальный план России
Астрономы зафиксировали признаки рождения сверхмассивной чёрной дыры — Earth
Тренды интерьера смещаются к тёплым цветам штор и карнизов — Bovary
Брюки свободного кроя заменяют джинсы и леггинсы в 2026 году
Сон с мокрыми волосами и высокая температура фена повреждают структуру волос
Кухонная губка снижает количество шерсти на одежде при стирке — Asteelcz
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.