Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собаки грызут мебель, когда им не хватает активности — ветеринар Дмитриев
Экспедиция CSIRO обнаружила новый вид светящейся акулы — доктор Уилл Уайт
Конфликт Трампа и ФРС США разрешится компромиссом — политолог Петров
Удар Орешника сопоставим с ядерным, но без радиации — военный эксперт Кнутов
Сербия отказывается от саммитов ЕС из-за антироссийской политики — политолог Кршлянин
США отказались от диалога с Мадуро из-на нехватки времени — политолог Хейфец
Самые высокие зарплаты в 2026 году будут в промышленности — HR Никольская
Ozon сократил срок возврата товаров в Новосибирске — Om1 Новосибирск
Милитаризация Японии выгодна США в борьбе с Китаем — военный эксперт Михайлов

Германия словно попала в чей-то внеземной маршрут: 2025 год оставил слишком много следов НЛО

В Германии зафиксировали 1 348 сообщений о НЛО в 2025 году — CENAP
Непознанное » Уфология

Сообщения о неопознанных объектах в небе давно перестали быть исключительно американским феноменом. В Европе люди тоже регулярно наблюдают странные огни, движущиеся точки и явления, которые не удаётся сразу объяснить. В Германии подобные сигналы фиксирует Центральная исследовательская сеть по изучению необычных небесных явлений, более известная как CENAP. В прошедшем 2025 году зарегистрировано рекордное число таких сообщений.

НЛО
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
НЛО

Интерес к НЛО в Европе: как в Германии изучают необычные явления в небе

Центральная исследовательская сеть по изучению необычных небесных явлений (CENAP) часто сравнивается с американской MUFON, однако она работает в европейском контексте и с учётом местной специфики. Штаб-квартира центра расположена в небольшом городе к югу от Франкфурта, откуда специалисты принимают и анализируют обращения очевидцев.

CENAP становится первой инстанцией для людей, заметивших в небе нечто необычное и не сумевших самостоятельно найти рациональное объяснение увиденному. В центр обращаются как жители крупных городов, так и жители сельской местности, где условия для наблюдения за небом зачастую более благоприятные из-за низкого уровня светового загрязнения.

Как отмечают представители организации, общественный интерес к теме НЛО остаётся устойчивым и в последние годы даже усиливается. Этому способствует активное обсуждение подобных явлений в медиа, а также широкая доступность технических средств фиксации — смартфонов с камерами, видеорегистраторов и любительских телескопов.

Наблюдения НЛО в Германии: статистика сообщений за 2025 год

Согласно данным CENAP, в 2025 году в центр поступило 1 348 сообщений о необычных объектах и явлениях в небе. География наблюдений не ограничивается территорией Германии: в статистику включены также случаи, зафиксированные в Австрии и Швейцарии. Такой охват объясняется языковой общностью регионов и тем, что в соседних странах нет сопоставимых независимых структур.

При этом рост количества обращений носит системный характер. Начиная с 2019 года специалисты отмечают стабильное увеличение числа сообщений без резких скачков, но с последовательным годовым приростом. Это позволяет говорить о сформировавшемся общественном внимании к теме, а не о временном всплеске интереса.

Важно отметить, что увеличение числа обращений не означает роста количества действительно необъяснимых случаев. Напротив, большинство сообщений после детального анализа получают логичное и научно обоснованное объяснение, пишет Unexplained Mysteries.

Что принимают за НЛО чаще всего

Директор CENAP Хансйюрген Кохлер подчёркивает, что подавляющее число сообщений связано с неверной интерпретацией хорошо известных астрономических и атмосферных явлений. Особенно часто за нечто аномальное принимают яркие небесные тела, которые выглядят непривычно для неподготовленного наблюдателя.

"Яркие планеты, такие как Венера или Юпитер, регулярно становятся причиной тревожных сообщений", — отмечает директор CENAP Хансйюрген Кохлер.

Помимо планет в число наиболее распространённых "ложных НЛО" входят метеоры, сгорающие в атмосфере Земли, а также звезда Сириус. Из-за своей яркости и мерцания она может создавать иллюзию движения. В отдельных случаях людей вводят в заблуждение самолёты, дроны или искусственные спутники, особенно при необычных траекториях полёта или отражении солнечного света.

Каждое сообщение специалисты центра проверяют индивидуально, сопоставляя данные о времени и месте наблюдения с астрономическими картами, метеоусловиями и информацией о воздушном движении.

Необъяснимые случаи НЛО: почему учёные не спешат с выводами

Несмотря на то что большинство наблюдений получают рациональное объяснение, исследователи подчёркивают: полностью исключать наличие аномальных случаев было бы преждевременно. Даже если подавляющее число сообщений объясняется ошибками восприятия, остаётся небольшой процент наблюдений, которые не укладываются в стандартные модели.

Именно такие единичные случаи поддерживают научный интерес к теме и заставляют специалистов сохранять осторожность в оценках. Речь идёт не о поиске сенсаций, а о последовательном сборе и анализе данных, позволяющем отличить реальные аномалии от оптических эффектов и совпадений.

В этом смысле деятельность CENAP рассматривается как пример прагматичного и взвешенного подхода к изучению НЛО — без мистификации, но и без категоричного отрицания всего необъяснимого.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Наука и техника
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
Экономика и бизнес
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Садоводство, цветоводство
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Популярное
Сумка, после которой остальные выглядят как хлам: 2026 сделал её обязательной для стильной женщины

Замшевая сумка-тоут снова выходит в центр модных трендов. Какие особенности делают её ключевым аксессуаром зимы и почему интерес к ней только растёт?

Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Иран подавил террористический мятеж, взяв его организаторов на измор
Шёл на работу — вошёл в историю: под ногами внезапно оказалось то, что не должно было сохраниться
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер Александр Рощин АЗЛК разработал серию Москвич 3-5 для ниши между Волгой и ВАЗами Сергей Милешкин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: подо льдом выходит наружу ядовитое наследие армии
Никакой покраски и досок: новая живая стена прячет участок лучше любых металлопрофилей
Запасы газа в Германии упали до исторического минимума. Чем это может обернуться
Запасы газа в Германии упали до исторического минимума. Чем это может обернуться
Последние материалы
Герметичное хранение предотвращает порчу корма для собак — ветеринар Голубев
Удар Орешника сопоставим с ядерным, но без радиации — военный эксперт Кнутов
Британия разрешила себе захват танкеров с российской нефтью
Сербия отказывается от саммитов ЕС из-за антироссийской политики — политолог Кршлянин
Окрашенные волосы быстрее теряют цвет из-за горячей воды и агрессивных шампуней
США отказались от диалога с Мадуро из-на нехватки времени — политолог Хейфец
Жесткая диета снижает устойчивость результатов похудения — Terra
Самые высокие зарплаты в 2026 году будут в промышленности — HR Никольская
Зонд MAVEN перестал выходить на связь после пролёта за Марсом — Earth
Ozon сократил срок возврата товаров в Новосибирске — Om1 Новосибирск
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.