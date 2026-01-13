Германия словно попала в чей-то внеземной маршрут: 2025 год оставил слишком много следов НЛО

В Германии зафиксировали 1 348 сообщений о НЛО в 2025 году — CENAP

Сообщения о неопознанных объектах в небе давно перестали быть исключительно американским феноменом. В Европе люди тоже регулярно наблюдают странные огни, движущиеся точки и явления, которые не удаётся сразу объяснить. В Германии подобные сигналы фиксирует Центральная исследовательская сеть по изучению необычных небесных явлений, более известная как CENAP. В прошедшем 2025 году зарегистрировано рекордное число таких сообщений.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) НЛО

Интерес к НЛО в Европе: как в Германии изучают необычные явления в небе

Центральная исследовательская сеть по изучению необычных небесных явлений (CENAP) часто сравнивается с американской MUFON, однако она работает в европейском контексте и с учётом местной специфики. Штаб-квартира центра расположена в небольшом городе к югу от Франкфурта, откуда специалисты принимают и анализируют обращения очевидцев.

CENAP становится первой инстанцией для людей, заметивших в небе нечто необычное и не сумевших самостоятельно найти рациональное объяснение увиденному. В центр обращаются как жители крупных городов, так и жители сельской местности, где условия для наблюдения за небом зачастую более благоприятные из-за низкого уровня светового загрязнения.

Как отмечают представители организации, общественный интерес к теме НЛО остаётся устойчивым и в последние годы даже усиливается. Этому способствует активное обсуждение подобных явлений в медиа, а также широкая доступность технических средств фиксации — смартфонов с камерами, видеорегистраторов и любительских телескопов.

Наблюдения НЛО в Германии: статистика сообщений за 2025 год

Согласно данным CENAP, в 2025 году в центр поступило 1 348 сообщений о необычных объектах и явлениях в небе. География наблюдений не ограничивается территорией Германии: в статистику включены также случаи, зафиксированные в Австрии и Швейцарии. Такой охват объясняется языковой общностью регионов и тем, что в соседних странах нет сопоставимых независимых структур.

При этом рост количества обращений носит системный характер. Начиная с 2019 года специалисты отмечают стабильное увеличение числа сообщений без резких скачков, но с последовательным годовым приростом. Это позволяет говорить о сформировавшемся общественном внимании к теме, а не о временном всплеске интереса.

Важно отметить, что увеличение числа обращений не означает роста количества действительно необъяснимых случаев. Напротив, большинство сообщений после детального анализа получают логичное и научно обоснованное объяснение, пишет Unexplained Mysteries.

Что принимают за НЛО чаще всего

Директор CENAP Хансйюрген Кохлер подчёркивает, что подавляющее число сообщений связано с неверной интерпретацией хорошо известных астрономических и атмосферных явлений. Особенно часто за нечто аномальное принимают яркие небесные тела, которые выглядят непривычно для неподготовленного наблюдателя.

"Яркие планеты, такие как Венера или Юпитер, регулярно становятся причиной тревожных сообщений", — отмечает директор CENAP Хансйюрген Кохлер.

Помимо планет в число наиболее распространённых "ложных НЛО" входят метеоры, сгорающие в атмосфере Земли, а также звезда Сириус. Из-за своей яркости и мерцания она может создавать иллюзию движения. В отдельных случаях людей вводят в заблуждение самолёты, дроны или искусственные спутники, особенно при необычных траекториях полёта или отражении солнечного света.

Каждое сообщение специалисты центра проверяют индивидуально, сопоставляя данные о времени и месте наблюдения с астрономическими картами, метеоусловиями и информацией о воздушном движении.

Необъяснимые случаи НЛО: почему учёные не спешат с выводами

Несмотря на то что большинство наблюдений получают рациональное объяснение, исследователи подчёркивают: полностью исключать наличие аномальных случаев было бы преждевременно. Даже если подавляющее число сообщений объясняется ошибками восприятия, остаётся небольшой процент наблюдений, которые не укладываются в стандартные модели.

Именно такие единичные случаи поддерживают научный интерес к теме и заставляют специалистов сохранять осторожность в оценках. Речь идёт не о поиске сенсаций, а о последовательном сборе и анализе данных, позволяющем отличить реальные аномалии от оптических эффектов и совпадений.

В этом смысле деятельность CENAP рассматривается как пример прагматичного и взвешенного подхода к изучению НЛО — без мистификации, но и без категоричного отрицания всего необъяснимого.