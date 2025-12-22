Призрак выбрал особняк за миллионы долларов: ночи для Кайли Дженнер превратились в источник страха

Американская модель и предприниматель Кайли Дженнер рассказала, что в её особняке происходят пугающие события. В доме регулярно раздаются громкие удары и стуки, а по ночам падают предметы.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свет от открытой двери

Разговор в офисе Kylie Cosmetics

О происходящем Кайли Дженнер рассказала во время встречи с Крис Дженнер и Скоттом Дисиком в офисе Kylie Cosmetics. Она сразу обозначила, что ситуация её тревожит, и призналась, что считает дом "очень неспокойным", и хотела бы разобраться в происходящем.

Сначала речь зашла о странных ударах по стенам. Прозвучали версии о бытовых причинах — от работы труб до шума от посуды.

"Это не похоже на обычные звуки. Скорее так, будто кто-то упал. И это происходит без всякой системы: либо ночью всё спокойно, либо внезапно начинаются стуки", — приводит слова Кайли Дженнер издание The Times of India.

Что происходит ночью

Наибольший дискомфорт доставляют ночные эпизоды. Кайли рассказала, что просыпается от шума в ванной комнате и гардеробной, где неожиданно падают предметы. При этом в доме не бывает людей, которые могли бы это сделать.

Такие ночи выбивают из привычного ритма и создают ощущение постоянного напряжения. В результате не только сама хозяйка дома чувствует себя неуютно, но и её гости. Некоторые из них предпочитают не оставаться на ночь, даже если изначально планировали это сделать.

Реакция Кендалл Дженнер

Кайли попросила сестру Кендалл Дженнер переночевать в своей комнате. Кендалл рассказала, что чувствовала сильный внутренний дискомфорт. У неё возникло ощущение, будто рядом кто-то есть.

"Дом Кайли точно неспокойный. Стоит зайти в её комнату — сразу пробирает, будто за спиной кто-то стоит. Я не могу там находиться", — сказала Кендалл Дженнер.

Что рассказал визажист

Визажист Кайли Дженнер Ариэль Техада вспомнил ночь, когда уехал из дома около трёх часов утра. Причиной стали громкие звуки, доносившиеся сверху, которые его всерьёз напугали. Он уверяет, что стуки были настолько отчётливыми, что оставаться в доме стало невозможно.

Совместная ночь в доме

После всех рассказов Кайли Дженнер вместе с Крис Дженнер, Скоттом Дисиком и Хлои Кардашьян решила провести ночь в доме. Целью было понять, что именно происходит, и попытаться зафиксировать странные моменты. Во время этой ночи они обсуждали услышанные звуки, однако однозначного объяснения происходящему так и не нашли.