Гиперборея — мифическая северная прародина. Почему о ней писали греки, славяне, теософы и нацисты

2:30 Your browser does not support the audio element. Непознанное

Где-то далеко на Севере, туда, куда не ходят поезда и даже "Яндекс. Карты" теряют ориентацию, находилась страна, о которой мечтали жрецы, фантазировали философы и писали эзотерики.

Имя ей — Гиперборея. Нет, это не модный отель в Карелии и не бренд валенок, а целая мифическая сверхцивилизация, которую раз за разом находят, теряют и снова находят — на радость искателям "праматери всего".

Греки уверяли: жили там счастливые люди, которых ни войны, ни налоги, ни депутаты не трогали. Солнышко светило 24/7, урожай рос сам, а люди умирали разве что от скуки. Гиперборейцы были якобы настолько духовно продвинуты, что в Дельфы жрецы ездили к ним на стажировку. И всё это — где-то за Северным ветром. Где конкретно? Ну… это уже нюансы.

Славяне позднее тоже присоединились к гиперборейской лихорадке: дескать, вот она, наша родина, а вовсе не Киевская Русь — это так, черновик. Настоящие славяне прилетели с Полярной звезды, вырастили мамонтов, построили Аркаим и ушли в Тибет. Всё сходится, если игнорировать археологию и логику.

Далее на сцену вышли теософы и прочие оккультисты: Мадам Блаватская, Шамбала, Атлантида — Гиперборея у них была примерно как Wi-Fi: невидимая, но якобы всем всё раздаёт. Конечно, только "посвящённым". Остальным — картинки со свастикой и загадочные схемы.

А потом до темы добрались нацисты. Нет, они не просто поверили в Гиперборею — они начали её искать на полном серьёзе. Экспедиции СС ездили в Тибет, Карелию и Антарктиду в поисках входа в северную "родину арийцев". Правда, ничего не нашли — кроме морозов, комаров и недовольных оленей.

Сегодня же Гиперборея переживает очередной ренессанс: видеоролики, статьи "учёных-альтернативщиков" и даже туры по "энергетическим местам" на Русском Севере. Какое ещё доказательство надо, что если миф красивый — он вечный? Особенно если можно приправить его сакральными смыслами, арийскими корнями и GPS-координатами, выведенными с помощью маятника.

Так что если вам вдруг стало тоскливо от реальности — добро пожаловать в Гиперборею. Там тепло, духовно и никто не требует паспорт.

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