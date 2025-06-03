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Зачем Гитлер и Аненербе искали в Тибете Шамбалу?

2:48
Непознанное

В 1930–40-х годах нацистская Германия активно занималась псевдонаучными и оккультными изысканиями.

шамбала
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
шамбала

Особый интерес вызывали мифические древние цивилизации, арийское происхождение, эзотерика и восточная мудрость. Одной из загадок, которой интересовались представители СС, особенно через организацию "Аненербе", была Шамбала — легендарное царство в Тибете.

Что такое Шамбала?

Шамбала — мифическое духовное царство, описанное в тибетском буддизме. Она находится якобы в Гималаях или в другом скрытом месте, недоступном для обычных людей.

В Шамбале, согласно легендам, живут просветлённые существа, хранители древнего знания и силы. Считается, что оттуда в будущем выйдет царь-кальки, который спасёт мир от тьмы.

Почему нацисты интересовались Шамбалой?

1. Поиск "арийского происхождения"

В идеологии Третьего рейха арийцы считались древней высшей расой. Некоторые нацистские учёные надеялись, что Шамбала — это след древнего арийского центра знаний.

2. Эзотерика и мистицизм

Нацисты, особенно в СС, верили в тайные силы, древнюю магию и сверхчеловеческое знание. Шамбала рассматривалась как источник эзотерической энергии, которую можно было бы использовать в политике, войне, управлении массами.

3. Оккультные экспедиции

В 1938 году СС отправила экспедицию в Тибет под руководством Эрнста Шефера. Официально — научная миссия. Неофициально — исследование тибетского буддизма, поиск древних текстов, черепов и символов, возможно связанных с Шамбалой.

4. Путаница с Агартой

Некоторые нацистские оккультисты (например, Карл Хаусхофер) различали Шамбалу как светлое царство и Агарту — подземное царство тьмы.
Были теории, что доступ к этим мирам даст власть над судьбами человечества.

Нацисты, и особенно организация "Аненербе", интересовались Шамбалой как частью своего оккультного, расового и идеологического проекта. Их цель была не только научной, но и мистической: найти источник древнего знания, силу и доказательства арийского превосходства.

Гитлер допускал и одобрял подобные экспедиции, если они могли подкрепить его идеологию. В реальности эти поиски не дали никаких результатов, но стали частью мрачной истории нацистской мифологии и источником вдохновения для множества фантастических сюжетов.

Уточнения

Ша́мбала или Шамбхала — мифическая страна в Тибете или иных окрестных регионах Азии, которая упоминается в нескольких древних текстах индуизма и буддизма (Ваджраяна), в том числе в «Калачакра-тантре».

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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