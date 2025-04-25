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ТОП-5 самых опасных мест на планете Земля  

Непознанное

Мир огромен и красив, но далеко не везде можно прогуливаться с фотоаппаратом. Есть места, куда не ступит нога туриста без специальной подготовки — слишком опасно.

Зона отчуждения Чернобыля
Фото: commons.wikimedia.org by spoilt.exile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Зона отчуждения Чернобыля

Причины разные: экстремальная погода, радиация, ядовитые газы или нестабильная геополитика. Перед вами — пятёрка самых экстремальных точек нашей планеты.

1. Долина Смерти, США (Калифорния)

Это одно из самых жарких мест на Земле. Температура здесь поднимается выше +56 °C. Под палящим солнцем буквально плавятся покрышки, и даже современные автомобили не всегда выдерживают. Вода испаряется мгновенно, а жизнь замирает в ожидании ночной прохлады.

2. Озеро Натрон, Танзания

На первый взгляд — просто красивое озеро красноватого цвета. Но его щёлочная вода имеет pH около 10,5 и температуру до 60 °C. Всё живое, попавшее в него, практически моментально погибает. Птицы, залетевшие слишком близко, буквально окаменевают, словно мифические статуи.

3. Зона отчуждения Чернобыля, Украина

После взрыва на АЭС в 1986 году, эта территория остаётся одной из самых радиоактивных на планете. Несмотря на туристические туры, некоторые участки представляют серьёзную опасность. Природа медленно восстанавливается, но человек здесь — гость под строгим контролем.

4. Остров Змей, Бразилия

Официально — вход запрещён. Этот остров населён тысячами ядовитейших змей на планете — например, ботропсом островным. Их яд может расплавить ткани и убить за считанные минуты. Бразильские власти охраняют остров, чтобы туда не попал никто, кого не надо спасать потом.

5. Данакилская впадина, Эфиопия

Один из самых негостеприимных ландшафтов мира: кислотные гейзеры, серные поля, температура до +50 °C и почти полное отсутствие кислорода в некоторых зонах. Это место больше похоже на Марс, чем на Землю — настолько оно инопланетное и опасное.

Опасные места планеты — это напоминание о том, как мощна природа и насколько уязвим человек без защиты и знаний. Эти локации не для обычных туристов, но они заставляют нас уважать Землю, её тайны и суровые правила выживания.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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