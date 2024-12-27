Встреча с НЛО: бывший астронавт НАСА шокировал своей историей

0:41 Your browser does not support the audio element. Непознанное

Экс-астронавт НАСА американец Лерой Чиао встретился с НЛО.

Фото: fenrisulv.elfwood.com by Per Johansson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ НЛО

По его словам, это были металлические сферы, пролетающие мимо его личного самолета.

"Вдруг из ниоткуда появились эти два больших металлических шара диаметром около метра. Они пронеслись мимо левого борта моего самолета, прямо под ним, где-то в шести метрах", — отметил бывший астронавт.

Он смог хорошо рассмотреть эти летающие объекты, хоть они и были в поле зрения около секунды. При этом НЛО не появились на радаре его самолета, и диспетчер ближайшего аэропорта ничего не сообщил о них, пишет KP. RU.

Уточнения

Неопознанный летающий объект НЛО — визуально наблюдаемый движущийся или неподвижный, находящийся в атмосфере или в космическом пространстве (летающий или производящий впечатление летающего объект).



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