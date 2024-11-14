Слушания Конгресса США: Пентагон утаивает информацию об НЛО

На слушаниях в Комитете по надзору Палаты представителей США говорили, что Пентагон утаивает данные об НЛО от всего общества. Об этом пишут американские СМИ, сообщает EADaily.
Также сказано, что Пентагон уже долгое время ведет исследования.
Экс-глава программы по выявлению перспективных угроз в космосе (AATIP) Луис Элизондо заявил, что правительство США расследует сообщения об НЛО или аномальных явлениях (UAP) десятилетиями.
"Чрезмерная секретность работы привела к серьезным преступлениям против лояльных государственных служащих, военнослужащих и общественности — все для того, чтобы скрыть тот факт, что мы не одиноки в космосе", — сказал Элизондо.
Он добавил, что отставной контр-адмирал ВМС США Тим Галлаудет также рассказал, что знает о контактах с НЛО.
"Подтверждение того, что НЛО взаимодействуют с человечеством, я получил в январе 2015 года, когда я возглавлял Командование военно-морской метеорологии и океанографии. В то время мой персонал принимал участие в учениях у восточного побережья США вместе с ударной группой авианосца USS Theodore Roosevelt", — отметил Галлаудет.
Однако после эта информация не обсуждалась.
Но самый большой резонанс на слушаниях вызвало выступление независимого журналиста-эколога Майкла Шелленбергера. Дело в том, что его источники в Пентагоне рассказали о программе Immaculate Constellation ("Безупречное созвездие"), одно упоминание которой несет угрозу для того, кто о ней сообщит журналистам.
"Разговоры об этом поставят вас в опасную зону, сказал мне источник в Пентагоне. Они очень рьяно следят за соблюдением секретности", — заявил Шелленбергер.
По его словам, Пентагон создал семь лет назад эту программу. В ней говорится о наблюдениях за НЛО. Там собраны техническими средствами и военными США данные. Например, "характеристики НЛО, которые трудно или невозможно наблюдать только человеческим глазом".
Неопознанный летающий объект НЛО — визуально наблюдаемый движущийся или неподвижный, находящийся в атмосфере или в космическом пространстве.
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