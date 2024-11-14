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Слушания Конгресса США: Пентагон утаивает информацию об НЛО

2:15
Непознанное

На слушаниях в Комитете по надзору Палаты представителей США говорили, что Пентагон утаивает данные об НЛО от всего общества. Об этом пишут американские СМИ, сообщает EADaily.

Слушания Конгресса США: Пентагон утаивает информацию об НЛО
Фото: esahubble.org by ESA/Hubble & NASA, CC BY-SA 4.0

Также сказано, что Пентагон уже долгое время ведет исследования.

Экс-глава программы по выявлению перспективных угроз в космосе (AATIP) Луис Элизондо заявил, что правительство США расследует сообщения об НЛО или аномальных явлениях (UAP) десятилетиями.

"Чрезмерная секретность работы привела к серьезным преступлениям против лояльных государственных служащих, военнослужащих и общественности — все для того, чтобы скрыть тот факт, что мы не одиноки в космосе", — сказал Элизондо.

Он добавил, что отставной контр-адмирал ВМС США Тим Галлаудет также рассказал, что знает о контактах с НЛО.

"Подтверждение того, что НЛО взаимодействуют с человечеством, я получил в январе 2015 года, когда я возглавлял Командование военно-морской метеорологии и океанографии. В то время мой персонал принимал участие в учениях у восточного побережья США вместе с ударной группой авианосца USS Theodore Roosevelt", — отметил Галлаудет.

Однако после эта информация не обсуждалась.

Но самый большой резонанс на слушаниях вызвало выступление независимого журналиста-эколога Майкла Шелленбергера. Дело в том, что его источники в Пентагоне рассказали о программе Immaculate Constellation ("Безупречное созвездие"), одно упоминание которой несет угрозу для того, кто о ней сообщит журналистам.

"Разговоры об этом поставят вас в опасную зону, сказал мне источник в Пентагоне. Они очень рьяно следят за соблюдением секретности", — заявил Шелленбергер.

По его словам, Пентагон создал семь лет назад эту программу. В ней говорится о наблюдениях за НЛО. Там собраны техническими средствами и военными США данные. Например, "характеристики НЛО, которые трудно или невозможно наблюдать только человеческим глазом".

Уточнения

Неопознанный летающий объект НЛО — визуально наблюдаемый движущийся или неподвижный, находящийся в атмосфере или в космическом пространстве.

Конгре́сс США (англ. United States Congress) — законодательный орган, один из трёх высших федеральных органов государственной власти США.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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