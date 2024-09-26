Назван рабочий способ поиска любой пропажи

Присказки при поиске потерянной вещи задействуют подсознание, объяснила психолог

1:31 Your browser does not support the audio element. Непознанное

Бытует поверье, что при поиске потерянной в доме вещи помогает обращение к домовому. Таролог, парапсихолог, клинический психолог Марианна Абравитова раскрыла "Правде.Ру" механизм работы этих присказок.

Фото: DALL·E 3 by Designer

"Эти народные способы основываются на обращениях к подсознанию. Получается, что ты снимаешь с себя некую ответственность. Всё равно это ты потерял эту вещь — получается, что ты ответственен за то, что не можешь её найти. Если ты переводишь немножечко стрелки на домового или чёрта, типа: "Чёрт-чёрт, поиграй и обратно отдай", то ты в какой-то степени освобождаешься, становишься лёгким от этой ответственности. И тут бессознательное тебе открывает ту информацию, где может быть эта вещь", — объяснила она.

"На самом деле, наша память и наш мозг устроены так, что мы не забываем ничего вообще. Другое дело, что это всё распределяется по таким ячейкам, что мы не всегда находим способ туда заглянуть, если что-то мы видели, знали, читали, то это в нас и остается. Поэтому открываются эти закрытые сейфы, и мы точно знаем, куда надо идти, чтобы увидеть эту вещь", — растолковала собеседница издания.

Таким образом, присказки в ходе поисков пропажи служат своеобразным ключом к ячейкам памяти с данными о её местонахождении — поэтому способ рабочий и вполне научно обоснованный.

Уточнения

Домово́й (кутный бог) — у славянских народов домашний дух, мифологический хозяин и покровитель дома, обеспечивающий нормальную жизнь семьи, плодородие, здоровье людей, животных.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.