Три сотни новых изображений на плато Наска заставили призадуматься

4:30 Your browser does not support the audio element. Непознанное

На плато Наска в Перу археологи обнаружили 303 прежде неизвестные изображения. Благодаря помощи искусственного интеллекта количество местных геоглифов увеличилось почти вдвое.

Фото: Own work by PsamatheM is licensed under commons.wikimedia.org

В основном это изображения человекоподобных фигур, отрезанные головы и сельскохозяйственные животные, такие как ламы. Эти более мелкие изображения значительно отличаются по мотиву и местоположению от более крупных, часто абстрактных геоглифов Наски.

Для чего использовались эти изображения, некоторым из которых более двух тысяч лет? Почему наиболее крупный из них можно увидеть только с воздуха? Некоторые учёные высказывают предположение, что абстрактные линии были подобием календаря и ориентированы на звезды и планеты. С другой стороны, изображения могли служить ритуальным целям или, возможно, являлись искусством.

"Существует минимум пять различных гипотез относительно того, какой цели служили эти геоглифы", — говорит на страницах Proceedings of the National Academy of Sciences Масато Сакаи (Masato Sakai) из университета Ямагаты.

Особенно трудно найти на площади в 620 квадратных километров небольшие геоглифы. Прочерченные линии потускнели с течением веков и почти не выделяются на фоне окружающей пустыни даже на аэрофотоснимках с высоким разрешением.

"Потребовалось почти целое столетие, чтобы обнаружить 430 фигурных геоглифов Наски", — сообщают археологи.

Современные нейронные сети получили доступ к новым аэрофотоснимкам. Поиски сосредоточились на более мелких геоглифах Наски так называемого рельефного типа, размером около десяти метров.

Искусственный интеллект идентифицировал 1 309 геоглифов, которые могут оказаться до сих пор неизвестными фигурами Наска. Археологи проверили некоторых из них во время полевых исследований, и первые опыты оказались успешными.

"Мы нашли 303 новых фигурных геоглифов, что почти вдвое превышает количество ранее известных геоглифов этого типа", — сообщают Сакаи и его коллеги.

Благодаря 42 новым фототеодолитным съемкам Сакаи и его коллеги обнаружили четкие различия между большими линейными изображениями и меньшими рельефными фигурами.

"Линейные геоглифы в основном отображают природные мотивы, такие как дикие животные и растения, — сообщают Сакаи и его коллеги. — 81,6% геоглифов рельефного типа представляют собой человеческие фигуры, а также мотивы, тесно связанные с людьми".

На 33,8% этих геоглифов изображены гуманоидные фигуры, на 32,9% — головы без тел, а на 14,9% — одомашненные родственники верблюдов, такие как ламы и альпаки. С другой стороны, дикие животные появляются лишь чуть менее чем в семи процентах изображений.

Еще одно различие проявилось в расположении наземных рисунков: более крупные фигуры линейного типа лежат на более ограниченной территории Перуанского нагорья и тесно связаны с абстрактными линиями плато Наска. С другой стороны, геоглифы меньшего размера разбросаны по большой территории и часто находятся рядом с неофициальными тропами.

По мнению археологов, это говорит о том, что разные геоглифы выполняли разные функции в религиозной жизни и культуре Наски.

Вполне вероятно, что ритуалы совершались на гигантских линейных изображениях, возможно, в начале или в конце паломничества. Абстрактные линии и крупные фигуры, вероятно, создавались в начале или по окончании крупных национальных церемоний. С другой стороны, более мелкие и более широко распространенные геоглифы, скорее всего, были созданы местными группами. В первую очередь для того, чтобы на них смотрели, а не ходили по ним, объясняют исследователи.

Поэтому эти небольшие рисунки часто располагаются на склонах и вблизи пешеходных тропинок. По мнению археологов, мотивы, тесно связанные с людьми, могут указывать на то, что эти фигуры служили больше для передачи информации или поддержания местных обрядов.

Уточнения

Гео́глиф — нанесённый на землю геометрический или фигурный узор, как правило, длиной свыше 4 метров.



Наска — доколумбова цивилизация, которая существовала в нескольких долинах на южном побережье Перу, на плато Наска, южнее цивилизации Мочика, с II в. до н. э. по VI в. н. э.

