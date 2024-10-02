Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Русские дома в Африке: Нигер в сфере интересов народной дипломатии
Новая геологическая эпоха: ученые назвали точное время начала антропоцена
Рептилию из Атлантического океана обнаружили на Соловках
Не слушайте синоптиков: автоэксперт рассказал, когда точно пора менять шины на зимние
Жители посёлка Ложок в Новосибирской области борются за воду
Натуральные масла: секреты для идеальной кожи
Почему нельзя есть вяленую рыбу без термической обработки
Подготовка георгинов к зиме: секреты успешного хранения
Мельникова считает, что многие российские гимнасты могут быть вынуждены уйти из спорта

Три сотни новых изображений на плато Наска заставили призадуматься

4:30
Непознанное

На плато Наска в Перу археологи обнаружили 303 прежде неизвестные изображения. Благодаря помощи искусственного интеллекта количество местных геоглифов увеличилось почти вдвое.

Три сотни новых изображений на плато Наска заставили призадуматься
Фото: Own work by PsamatheM is licensed under commons.wikimedia.org

В основном это изображения человекоподобных фигур, отрезанные головы и сельскохозяйственные животные, такие как ламы. Эти более мелкие изображения значительно отличаются по мотиву и местоположению от более крупных, часто абстрактных геоглифов Наски.

Для чего использовались эти изображения, некоторым из которых более двух тысяч лет? Почему наиболее крупный из них можно увидеть только с воздуха? Некоторые учёные высказывают предположение, что абстрактные линии были подобием календаря и ориентированы на звезды и планеты. С другой стороны, изображения могли служить ритуальным целям или, возможно, являлись искусством.

"Существует минимум пять различных гипотез относительно того, какой цели служили эти геоглифы", — говорит на страницах Proceedings of the National Academy of Sciences Масато Сакаи (Masato Sakai) из университета Ямагаты.

Особенно трудно найти на площади в 620 квадратных километров небольшие геоглифы. Прочерченные линии потускнели с течением веков и почти не выделяются на фоне окружающей пустыни даже на аэрофотоснимках с высоким разрешением.

"Потребовалось почти целое столетие, чтобы обнаружить 430 фигурных геоглифов Наски", — сообщают археологи.

Современные нейронные сети получили доступ к новым аэрофотоснимкам. Поиски сосредоточились на более мелких геоглифах Наски так называемого рельефного типа, размером около десяти метров.

Искусственный интеллект идентифицировал 1 309 геоглифов, которые могут оказаться до сих пор неизвестными фигурами Наска. Археологи проверили некоторых из них во время полевых исследований, и первые опыты оказались успешными.

"Мы нашли 303 новых фигурных геоглифов, что почти вдвое превышает количество ранее известных геоглифов этого типа", — сообщают Сакаи и его коллеги.

Благодаря 42 новым фототеодолитным съемкам Сакаи и его коллеги обнаружили четкие различия между большими линейными изображениями и меньшими рельефными фигурами.

"Линейные геоглифы в основном отображают природные мотивы, такие как дикие животные и растения, — сообщают Сакаи и его коллеги. — 81,6% геоглифов рельефного типа представляют собой человеческие фигуры, а также мотивы, тесно связанные с людьми".

На 33,8% этих геоглифов изображены гуманоидные фигуры, на 32,9% — головы без тел, а на 14,9% — одомашненные родственники верблюдов, такие как ламы и альпаки. С другой стороны, дикие животные появляются лишь чуть менее чем в семи процентах изображений.

Еще одно различие проявилось в расположении наземных рисунков: более крупные фигуры линейного типа лежат на более ограниченной территории Перуанского нагорья и тесно связаны с абстрактными линиями плато Наска. С другой стороны, геоглифы меньшего размера разбросаны по большой территории и часто находятся рядом с неофициальными тропами.

По мнению археологов, это говорит о том, что разные геоглифы выполняли разные функции в религиозной жизни и культуре Наски.

Вполне вероятно, что ритуалы совершались на гигантских линейных изображениях, возможно, в начале или в конце паломничества. Абстрактные линии и крупные фигуры, вероятно, создавались в начале или по окончании крупных национальных церемоний. С другой стороны, более мелкие и более широко распространенные геоглифы, скорее всего, были созданы местными группами. В первую очередь для того, чтобы на них смотрели, а не ходили по ним, объясняют исследователи.

Поэтому эти небольшие рисунки часто располагаются на склонах и вблизи пешеходных тропинок. По мнению археологов, мотивы, тесно связанные с людьми, могут указывать на то, что эти фигуры служили больше для передачи информации или поддержания местных обрядов.

Уточнения

Гео́глиф — нанесённый на землю геометрический или фигурный узор, как правило, длиной свыше 4 метров.

Наска доколумбова цивилизация, которая существовала в нескольких долинах на южном побережье Перу, на плато Наска, южнее цивилизации Мочика, с II в. до н. э. по VI в. н. э.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Заслуженный артист РФ Огурцов раскритиковал певца Шамана в роли князя Владимира: это позор
Шоу-бизнес
Заслуженный артист РФ Огурцов раскритиковал певца Шамана в роли князя Владимира: это позор Аудио 
На востоке Финляндии массово закрываются предприятия
Экономика и бизнес
На востоке Финляндии массово закрываются предприятия Аудио 
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Военные новости
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских Аудио 
Популярное
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля

"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.

Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля
Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год
Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Эксперт оценил потенциал по проектам Комплексного развития территорий Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Последние материалы
Эксперт оценил потенциал по проектам Комплексного развития территорий
Учёные выяснили, что путешествия снижают риск преждевременного старения
Если гроза застала в пути: 6 критически важных советов для водителей
Три сотни новых изображений на плато Наска заставили призадуматься
В Варшаве арестованы граждане Украины и Таджикистана за стрельбу на рынке
Киевские власти опасаются, что конфликт на Ближнем Востоке затмит Украину
Украина начала рассылать повестки по почте
Врач Гинзбург объяснил, откуда берётся желание съесть вредные вкусности
Певица Татьяна Буланова раскрыла секрет счастливого брака с молодым супругом
Врач назвал условие безопасного употребления сырых яиц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.