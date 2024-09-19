Финалистка "Битвы экстрасенсов" научила защите от плохих снов

Раскрыта разница между вещими снами и знаками из подсознания

Пытаясь толковать приснившийся сон, надо понимать, что послужило его источником. Тему раскрыла астронумеролог, экстрасенс, телеведущая, журналист Фатима Хадуева.

Фото: Pixabay by Ponschke, PDM

"Нужно разделять психологические сны, которые даёт нам наше сознание и подсознание, и сны, которые так называемые вещие. Это два совершенно разных состояния", — объяснила она "Правде.Ру".

Чаще всего в сновидениях находят отражение пережитые днём события и связанные с ними эмоции. "В этот момент времени у нас на поверхность поднимаются те ответы на вопросы, которые нас мучают. Поэтому сон, по своей сути — это очень сильная терапия. Нам необходимо спать и, мало того, ещё заказывать себе сны. То есть задавать какие-то вопросы себе, ложиться спать и отпускать это. И тогда всё, что накоплено — наш опыт, наши состояния мышления, образов, страхов, — всё начинает выходить и помогать находить выход из ситуации", — посоветовала собеседница издания.

Вещие сны приходят в состоянии сильного стресса или острых переживаний. "Если мы наполнены состоянием безусловной любви, когда у нас есть критический момент, у нас подключаются все сверхъестественные ресурсы всех наших тел, не только мозга. И получается, система надсознания, надсистема — можно так сказать, даёт нам возможность найти возможное среди невозможного. Такие сны имеют долю предсказательности", — отметила экстрасенс.

Буквально понимать сновидения, очевидно, не нужно — информация в них зашифрована с изрядной долей символичности. "Поэтому есть сонники, поэтому есть расшифровка образов и символов", — подчеркнула она.

Хадуева привела в пример частый сон о выпадении зубов. "Когда мы видим, что у нас падает зуб, а зубы, мы знаем, что у нас трижды не вырастают, молочные заменяются, — то мы на это однозначно обращаем внимание. Через те же страхи, через те же системы ограничений. Поэтому умение расшифровывать символы как раз даёт возможность более-менее выстраивать свою собственную жизнь на один день или на долгий период времени", — сказала она.

Эксперт призвала сохранять самообладание вне зависимости от содержания сновидений. "В этих иногда символизмах даны ответы, как избежать той или иной критической ситуации, а не воспринимать это как фатальность", — заметила она.

"Если вы видели сон, и он вам не понравился, не можете его интерпретировать, — руки под воду: "Куда ночь, туда и сон". Смываем всё с водой", — посоветовала она.

Уточнения

Сновиде́ние — это субъективное восприятие образов (зрительных, слуховых, тактильных, вкусовых, обонятельных), возникающих в сознании у спящего человека.



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