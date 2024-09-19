Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Магомед Исмаилов оштрафован на 20 тысяч рублей
Как в России воры нацеливаются на домашних собак премиум-пород
Профессиональные процедуры увлажнения: что выбрать для своей кожи
Путешествие по России на машине: маршруты и советы для автопутешествий
Япония увеличила экспорт компьютеров в Россию
Кошки разных цветов и их энергетическое влияние на дом
Самые эффективные способы, которые избавят вас от надоедливых колорадских жуков
Экономист Гольдфайн: высокая ключевая ставка создала угрозу стагнации и кризиса
В России увеличили штраф для водителей за отказ останавливаться

Финалистка "Битвы экстрасенсов" научила защите от плохих снов

Раскрыта разница между вещими снами и знаками из подсознания
Непознанное

Пытаясь толковать приснившийся сон, надо понимать, что послужило его источником. Тему раскрыла астронумеролог, экстрасенс, телеведущая, журналист Фатима Хадуева.

Раскрыта разница между вещими снами и знаками из подсознания
Фото: Pixabay by Ponschke, PDM

"Нужно разделять психологические сны, которые даёт нам наше сознание и подсознание, и сны, которые так называемые вещие. Это два совершенно разных состояния", — объяснила она "Правде.Ру".

Чаще всего в сновидениях находят отражение пережитые днём события и связанные с ними эмоции. "В этот момент времени у нас на поверхность поднимаются те ответы на вопросы, которые нас мучают. Поэтому сон, по своей сути — это очень сильная терапия. Нам необходимо спать и, мало того, ещё заказывать себе сны. То есть задавать какие-то вопросы себе, ложиться спать и отпускать это. И тогда всё, что накоплено — наш опыт, наши состояния мышления, образов, страхов, — всё начинает выходить и помогать находить выход из ситуации", — посоветовала собеседница издания.

Вещие сны приходят в состоянии сильного стресса или острых переживаний. "Если мы наполнены состоянием безусловной любви, когда у нас есть критический момент, у нас подключаются все сверхъестественные ресурсы всех наших тел, не только мозга. И получается, система надсознания, надсистема — можно так сказать, даёт нам возможность найти возможное среди невозможного. Такие сны имеют долю предсказательности", — отметила экстрасенс.

Буквально понимать сновидения, очевидно, не нужно — информация в них зашифрована с изрядной долей символичности. "Поэтому есть сонники, поэтому есть расшифровка образов и символов", — подчеркнула она.

Хадуева привела в пример частый сон о выпадении зубов. "Когда мы видим, что у нас падает зуб, а зубы, мы знаем, что у нас трижды не вырастают, молочные заменяются, — то мы на это однозначно обращаем внимание. Через те же страхи, через те же системы ограничений. Поэтому умение расшифровывать символы как раз даёт возможность более-менее выстраивать свою собственную жизнь на один день или на долгий период времени", — сказала она.

Эксперт призвала сохранять самообладание вне зависимости от содержания сновидений. "В этих иногда символизмах даны ответы, как избежать той или иной критической ситуации, а не воспринимать это как фатальность", — заметила она.

"Если вы видели сон, и он вам не понравился, не можете его интерпретировать, — руки под воду: "Куда ночь, туда и сон". Смываем всё с водой", — посоветовала она.

Уточнения

Сновиде́ние — это субъективное восприятие образов (зрительных, слуховых, тактильных, вкусовых, обонятельных), возникающих в сознании у спящего человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В США оценили пополнение ВВС РФ новыми истребителями Су-57

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.

В США высказались о пополнении ВВС РФ новыми истребителями Су-57
Специалисты поделились эффективными мерами борьбы с проволочником
Как избавиться от проволочника раз и навсегда: секреты опытных дачников
Как использовать бархатцы после цветения
Как обеззаразить почву после урожая: простой и эффективный метод
И это только официально. В Курской области Киев потерял 14 200 военнослужащих Дмитрий Плотников Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ Юрий Бочаров Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней Игорь Буккер
5 коварных ошибок при доливке антифриза, которые могут вывести двигатель из строя
BI: флагманская отрасль промышленности Польши оказалась на грани краха
Как приготовить очень вкусные сосиски с сыром в лаваше
Как приготовить очень вкусные сосиски с сыром в лаваше
Последние материалы
Япония увеличила экспорт компьютеров в Россию
Кошки разных цветов и их энергетическое влияние на дом
Самые эффективные способы, которые избавят вас от надоедливых колорадских жуков
Экономист Гольдфайн: высокая ключевая ставка создала угрозу стагнации и кризиса
В России увеличили штраф для водителей за отказ останавливаться
Как правильно выбрать мебель для маленькой гостиной
Эксперты составили рейтинг самых недорогих авиаперелётов за лето
Основные ошибки при приготовлении курицы и как их избежать
НОК Грузии под давлением МОК не пригласит Россию на зимние соревнования
Россия планирует расширить инвестиции в добычу золота в Судане
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.