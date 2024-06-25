Вторжение инопланетян в Россию: жители Чехова заметили в небе НЛО

Россияне встревожены. Жители Чехова наблюдали полёт инопланетного корабля.
Неопознанный объект с представителями других галактик завис в небе над округом. Очевидцы засняли это необычное явление и выложили видео в интернет.
Кадры вызвали большой резонанс. Однако вскоре людей успокоили: НЛО оказался подделкой, использованной для съёмок фильма "Контакты".
По замыслу режиссеров, фильм станет научно-фантастическим хоррором, который перенесет зрителей в 80-е годы прошлого века, когда на Землю якобы прилетели разумные гуманоиды.
Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.