Советы астролога: что важно сделать в день летнего солнцестояния 2024 года

Астролог объяснила, что необходимо сделать в день летнего солнцестояния 2024 года

1:34 Your browser does not support the audio element. Непознанное

Астролог Ирина Шалева советует провести время с семьей, погулять под солнцем и загадать желание в день летнего солнцестояния 20 июня. До этого следует навести порядок и избавиться от ненужного. Летнее солнцестояние в 2024 году наступит 20 июня в 23:51 по московскому времени, и его влияние распространится на 21 июня. Это событие считается сакральным: энергия жизни, тепла и света будет на пике. Чтобы зарядиться этой энергией, астролог рекомендует проводить больше времени на улице, находиться в состоянии гармонии, любви и благодарности.

Фото: commons.wikimedia.org by Mate Airman Amy DelaTorres is licensed under Creative Commons CC0 License

Сосредоточьтесь на своих желаниях, поскольку они, загаданные в этот день, обязательно сбудутся. В этот период солнце перейдет в знак Рака, связанный с родом и семейными традициями, поэтому 20 и 21 июня лучше провести с близкими. Благодарите предков и просите их о помощи.

Несколько дней до солнцестояния важно прожить правильно: очиститься от всего старого и ненужного, чтобы освободить место для новой энергии. Проведите генеральную уборку дома, избавьтесь от хлама, почистите память устройств и отпустите негативные эмоции. Раздайте долги, закройте незавершенные дела и подведите итоги прошедшего полугодия, как сообщает Москва 24.