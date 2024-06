Контакт с инопланетянами? Неизвестный космический объект посылает сигналы на Землю

На Землю каждые 53,8 минуты поступает загадочный сигнал из космоса, сообщает New Atlas со ссылкой на австралийских учёных.

Фото: esahubble.org by ESA/Hubble & NASA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International