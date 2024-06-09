Контакт с инопланетянами? Неизвестный космический объект посылает сигналы на Землю

На Землю каждые 53,8 минуты поступает загадочный сигнал из космоса, сообщает New Atlas со ссылкой на австралийских учёных.
Космический объект регулярно посылает радиосигналы с переменной интенсивностью и частотой. Исследователи пока не смогли определить его происхождение, поскольку ни одна из известных звёзд не способна создавать такие сигналы.
Учёные отмечают, что недавно обнаруженный радиотранзиент не похож на всё ранее наблюдаемое в астрономии. Этот объект имеет почти часовой цикл, что является самым длительным из зарегистрированных.
Во время наблюдений было установлено, что сигнал может испускать длинные яркие вспышки, иногда короткие и слабые импульсы, а иногда и вовсе прекращать излучение.
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