Контакт с инопланетянами? Неизвестный космический объект посылает сигналы на Землю

Неизвестный сигнал из космоса каждый час приходит на Землю

На Землю каждые 53,8 минуты поступает загадочный сигнал из космоса, сообщает New Atlas со ссылкой на австралийских учёных.

Фото: esahubble.org by ESA/Hubble & NASA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Космический объект регулярно посылает радиосигналы с переменной интенсивностью и частотой. Исследователи пока не смогли определить его происхождение, поскольку ни одна из известных звёзд не способна создавать такие сигналы.

Учёные отмечают, что недавно обнаруженный радиотранзиент не похож на всё ранее наблюдаемое в астрономии. Этот объект имеет почти часовой цикл, что является самым длительным из зарегистрированных.

Во время наблюдений было установлено, что сигнал может испускать длинные яркие вспышки, иногда короткие и слабые импульсы, а иногда и вовсе прекращать излучение.