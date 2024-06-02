Замужем за призраком: может ли быть интим между женщиной и духом

Женщина не смогла найти себе мужчину и вышла замуж за призрака пирата XVIII века

1:48 Your browser does not support the audio element. Непознанное Человек

45-летняя Аманда Тиг может стать настоящей интернет-сенсацией и, возможно, даже "Мемом года". Эта женщина бросила всех мужчин в поисках своего идеального партнёра. И когда уже отчаялась найти его — встретила призрака пирата XVIII века.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Аманда — мать пятерых детей, но никогда не чувствовала такой связи ни с одним мужчиной, как с этим призраком. Она называет его Джеком и описывает как чернокожего человека с чёрными как смоль волосами. По её словам, он был гаитянским пиратом и его приговорили к смертной казни за преступления, совершённые в 1700-х годах.

Всё это не мешает Аманде вести нормальную жизнь со своим избранником. Она ходит на свидания с Джеком, даже дерётся с ним и делает всё, что любая обычная пара.

"Мы стали по-настоящему близки. Чем больше я узнавала о нём, тем больше он мне нравился. Однажды он сказал мне: "Знаешь, мы действительно можем быть вместе". Но я никогда раньше не слышала об интимных отношениях между духом и человеком", — рассказала Аманда в интервью Mirror.

В день свадьбы на месте жениха рядом с Амандой был "Весёлый Роджер" — пиратский флаг с черепом и перекрещенными костями под ним. Всё было продумано до мельчайших деталей — с помощью звукозаписывающего устройства Джек сказал: "Да". Гости были одеты в пиратские костюмы, а подружки невесты в синих платьях под цвет морской волны. В качестве декора стояли деревянные бочки со свечами в пустых бутылках из-под рома.

Пользователи Сети сочли это торжество свадьбой века. Пока кто-то не найдёт себе ещё более необычного спутника жизни.