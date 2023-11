Your browser does not support the audio element.

Веками люди верили в существование порчи и сглаза. Это явления, которые предполагают негативное влияние на жизнь человека через магические или энергетические методы. Хотя не всегда легко определить, является ли что-то порчей или сглазом, существуют некоторые признаки, которые могут свидетельствовать о возможном воздействии этих отрицательных сил. Какие — рассказала читателям Pravda.Ru астролог, психолог Екатерина Мудрова.

Фото: openverse.org by Matt From London is licensed under CC BY 2.0.