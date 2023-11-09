Астролог назвала причину частых приступов мигрени

1:52 Your browser does not support the audio element. Непознанное

Веками люди верили в существование порчи и сглаза. Это явления, которые предполагают негативное влияние на жизнь человека через магические или энергетические методы. Хотя не всегда легко определить, является ли что-то порчей или сглазом, существуют некоторые признаки, которые могут свидетельствовать о возможном воздействии этих отрицательных сил. Какие — рассказала читателям Pravda.Ru астролог, психолог Екатерина Мудрова.

Фото: openverse.org by Matt From London is licensed under CC BY 2.0.

Один из наиболее распространенных признаков — это постоянное чувство недомогания или плохое самочувствие без объяснимых физических причин. Человек может постоянно чувствовать усталость, депрессию или тревогу, не найдя объяснения для этих ощущений.

Другим признаком может быть постоянная серия неудач и проблем в разных сферах жизни. Человек может сталкиваться с финансовыми потерями, проблемами со здоровьем, сложностями в отношениях или профессиональными трудностями без явной причины.

Физические симптомы также могут указывать на возможную порчу или сглаз. Человек может испытывать хронические боли или дискомфорт в теле, головные боли, у него возникают проблемы со сном или изменения внешнего вида, такие как потеря веса или проблемы с кожей и волосами.

Еще одним признаком может быть изменение энергетической атмосферы в доме или окружающей среде. Человек может чувствовать негативную энергию, постоянно ощущать, что за ним наблюдают или что что-то необычное происходит.

Если вы подозреваете, что стали жертвой порчи или сглаза, важно не паниковать, а обратиться за помощью к профессионалам, которые смогут помочь вам разобраться в ситуации и найти пути решения.

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