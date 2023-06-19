Хиромант Чурон рассказала, какие знаки встречаются на руках удачливых людей

0:54 Your browser does not support the audio element. Непознанное

Хиромант Татьяна Чурон рассказала, какие линии на ладони говорят о том, что человеку по жизни сопутствует удача.

Фото: life.ru

Как сообщает Москва 24, по линиям на ладони можно определить, насколько человеку может везти по жизни. Хиромант отмечает, что об этом говорят чёткая линия Солнца и наличие кольца Соломона.

На счастье в жизни указывают знаки на холме Юпитера — возвышении под указательным пальцем. Если в этом месте линии имеют чёткие очертания звезды, то это говорит об успехе в профессиональной карьере. Однако такие люди зачастую нетерпеливы, что мешает им получить желаемое, отмечает Чурон.

Об удачи в личной жизни указывают линии на холме Юпитера, которые образуют чёткий крест. У таких людей обычно складывают счастливые семейные отношения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Линия миллионера. Хиромантия. Знаки Богатства и славы