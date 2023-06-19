Хиромант Татьяна Чурон рассказала, какие линии на ладони говорят о том, что человеку по жизни сопутствует удача.
Как сообщает Москва 24, по линиям на ладони можно определить, насколько человеку может везти по жизни. Хиромант отмечает, что об этом говорят чёткая линия Солнца и наличие кольца Соломона.
На счастье в жизни указывают знаки на холме Юпитера — возвышении под указательным пальцем. Если в этом месте линии имеют чёткие очертания звезды, то это говорит об успехе в профессиональной карьере. Однако такие люди зачастую нетерпеливы, что мешает им получить желаемое, отмечает Чурон.
Об удачи в личной жизни указывают линии на холме Юпитера, которые образуют чёткий крест. У таких людей обычно складывают счастливые семейные отношения.
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