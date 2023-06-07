Разгром колонны техники НАТО в ходе наступления на Новодонецкое: брошены и уничтожены танки

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При наступлении армии Украины на Новодонецкое была разгромлена техника НАТО.

Фото: t.me/RVvoenkor

Брошенные и уничтоженные танки и бронемашины показали военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"4 июня российские бойцы вели ожесточенные бои с наступавшими силами врага. Беспилотник зафиксировал: танк Т-64БВ, не менее четырёх подбитых и брошенных британских бронемашины Mastiff, три уничтоженных бронеавтомобиля и другую повреждённую технику", — пишут военкоры.

Также сообщается, что в боях за этот населённый пункт боевики ВСУ лишились около 20 единиц боевой техники.

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