При наступлении армии Украины на Новодонецкое была разгромлена техника НАТО.
Брошенные и уничтоженные танки и бронемашины показали военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"4 июня российские бойцы вели ожесточенные бои с наступавшими силами врага. Беспилотник зафиксировал: танк Т-64БВ, не менее четырёх подбитых и брошенных британских бронемашины Mastiff, три уничтоженных бронеавтомобиля и другую повреждённую технику", — пишут военкоры.
Также сообщается, что в боях за этот населённый пункт боевики ВСУ лишились около 20 единиц боевой техники.
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