Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали пятерых человек, обвиняемых в пособничестве телефонным мошенникам с Украины. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
Злоумышленники обеспечивали работу специального оборудования, необходимого для подмены телефонных номеров.
Сотрудники полиции провели обыски в четырех квартирах в Москве, Дмитрове и Красногорске. Было изъято свыше 10 тыс. SIM-карт, GSM-шлюзы, компьютеры, модемы и прочее оборудование.
Во версии силовиков, обвиняемые проводили необходимую работу для того, чтобы менять телефонные номера на российские и оставаться анонимным.
Далее преступники звонили гражданам и путем разнообразных мошеннических схем выманивали у них денежные средства.
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