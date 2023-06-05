В Москве задержали пятерых человек, которые помогали украинским телефонным мошенникам

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Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали пятерых человек, обвиняемых в пособничестве телефонным мошенникам с Украины. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Фото: facebook.com

Злоумышленники обеспечивали работу специального оборудования, необходимого для подмены телефонных номеров.

Сотрудники полиции провели обыски в четырех квартирах в Москве, Дмитрове и Красногорске. Было изъято свыше 10 тыс. SIM-карт, GSM-шлюзы, компьютеры, модемы и прочее оборудование.

Во версии силовиков, обвиняемые проводили необходимую работу для того, чтобы менять телефонные номера на российские и оставаться анонимным.

Далее преступники звонили гражданам и путем разнообразных мошеннических схем выманивали у них денежные средства.

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