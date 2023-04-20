Уфолог: ночная вспышка в небе над Киевом могла быть вызвана падением НЛО

1:28 Your browser does not support the audio element. Непознанное

Странное свечение, которое наблюдали в небе над Киевом сегодня ночью, вероятно, могло быть вызвано падением НЛО. Такое мнение высказал в беседе с Pravda.Ru бывший ракетный инженер, уфолог Сергей Сухинов.

Эксперт отметил, что вспышка была очень кратковременной и следов падения метеорита не нашли.

"Значит, это произошло, я думаю, падение НЛО — есть такие шаровые плазмоиды. И их изучением занимаюсь уже более 20 лет. Они часто летают в небе Земли. Больших размеров. Это плазма. Они иногда действительно взрываются, падают. Но при этом материальных следов от них не остаётся", — объяснил собеседник издания.

По его словам, что-то подобное могло случиться и с Тунгусским метеоритом, следов которого также не обнаружили.

"Но это не шаровая молния, а именно искусственный объект. Я в это верю. Я нашёл сотни следов, фотографий этих шаровых НЛО. И они действительно представляют собой корабли инопланетной цивилизации. Недавно я подготовил огромные материалы для Российской академии наук, которые подтверждают, что эти огромные плазмоиды являются именно созданием иного разума. И если материальных следов не находится, и это не шаровая молния, то это, безусловно, космический объект инопланетян", — заключил учёный.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Зеленский исполнил пророчество старцев о воссоединении Руси