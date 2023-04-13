Ведический астролог Анна Гехман рассказала, в какие дни увеличивается шанс выиграть в лотерею.
Как сообщает Москва 24, с помощью астрологии можно подобрать даты, а также рассчитать вероятность выигрыша в лотерею в зависимости от календарных дней. Также астролог отмечает, что вероятность выигрыша зависит от гороскопа.
По словам Гехман, в ведической астрологии за удачный исход в лотерее отвечает 8-ой дом. Именно поэтому можно подобрать наиболее благоприятный для покупки билета период. Важно, чтобы он как раз включал 8-ой дом.
Также эксперт в области астрологии добавила, что возможно определить конкретный день и даже час для участия в лотерее. Сделать это можно при помощи расчёта в гороскопе точки фортуны, однако для этого понадобиться помощь соответствующего специалиста.
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