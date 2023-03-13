Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Жители Ростова жалуются на водопроводную воду, пахнущую гнилой рыбой
Тина Канделаки о разработке в РФ дронов с инфракрасным излучением: "Точность отслеживания — до 2 см"
Онколог Жукова: нет доказательств того, что пластика груди может вызывать рак
Заслуженный тренер РФ по футболу призвал не относиться к чемпионату CAFA пренебрежительно
ВСУ отметили, что им не хватает боеприпасов для того, чтобы удержать Артёмовск
Сеймур Херш: ненависть к Путину толкает американских чиновников к полному идиотизму
Эдуард Басурин заявил, что Польша готовится к прямому боестолкновению с Россией
Rebelión: США используют украинцев как пушечное мясо
Юрист об указе Путина о расширении задач и прав военкоматов: лазейки позволяли скрываться за границей

Физиогномист Фандорина назвала черты лица, указывающие на возможность разбогатеть

1:50
Непознанное

Физиогномист, астролог Ольга Фандорина перечислили черты лица, которые говорят о предрасположенности человека к финансовому успеху.

Физиогномист Фандорина назвала черты лица, указывающие на возможность разбогатеть

По словам эксперта, форма носа, расположение бровей и родинок могут рассказать о потенциале человека разбогатеть. Об этом сообщает Москва 24.

Фандорина отмечает, что люди с крупным носом способны стать финансово успешными за счёт предпринимательской деятельности. Если у человека нос с горбинкой, то это говорит о том, что у него есть способности интуитивно выстраивать удачные финансовые схемы. Чем сильнее выражена горбинка, тем больше денег может получить человек на протяжении своей жизни.

Однако помимо таких признаков должна присутствовать хотя бы ещё одна характеристика, указывающая на богатство, поскольку они по-отдельности не работают. К таким характеристикам относятся прямые, низко посаженные и густые брови (признак ума и энергичности), скошенный назад лоб (признак практичности и материализма), округлый или трапециевидный овал лица и большие уши.

Также эксперт рассказала, что родинки под ноздрями, при условии, что нос крупный или с округлым кончиком, указывают на то, что человек может разбогатеть с помощью счастливого случая. 

Люди с горизонтальными морщинами под носом и родинками в области уголков рта могут разбогатеть в результате перемен в жизни, отмечает Фандорина.

Если у человека вдобавок к крупному носу имеются чётко очерченные губы, брови домиком, а на лбу три горизонтальные морщины, то у него есть все шансы сделать внушительное состояние благодаря должности топ-менеджера в крупной компании, заключила эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
США намерены воспользоваться солнечной геоинженерией для борьбы с превосходством РФ в сельском хозяйстве

США намерены регулировать климат на планете.

РИА Новости: Соединённые Штаты Америки готовятся впервые применить климатическое оружие против России
Марочко: штурмовые группы ВС РФ заняли выгодные позиции в промзоне Артёмовска
Марочко: в Артёмовске российские подразделения заняли выгодные позиции в промзоне
США нанесли "ядерный удар" по Петербургу в ответ на удар "Кинжалами" по их персоналу на Украине
Русский снайпер прямым попаданием в голову уничтожил спецназовца ВСУ
Ведя войны, Россия наступает на одни и те же грабли Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
Мощнейшее наступление РФ у Донецка: готовится котёл для ВСУ
Три БПЛА полетали возле части ВКС РФ в Новой Москве
Китай опасается США, доводя уровень армии КНР до мировых стандартов
Китай опасается США, доводя уровень армии КНР до мировых стандартов
Последние материалы
Сеймур Херш: ненависть к Путину толкает американских чиновников к полному идиотизму
Эдуард Басурин заявил, что Польша готовится к прямому боестолкновению с Россией
Rebelión: США используют украинцев как пушечное мясо
Юрист об указе Путина о расширении задач и прав военкоматов: лазейки позволяли скрываться за границей
Врач доказательной медицины: ограничения в питании в пост полезны не для всех
Новый прибор будет искать жизнь на Луне и спутнике Сатурна
Перенджиев допустил истощение людских ресурсов на Украине к декабрю 2023 года
Физиогномист Фандорина назвала черты лица, указывающие на возможность разбогатеть
Мэр Донецка Кулемзин: уборка городских улиц после обстрелов — необходимость
Юрист Алёшкин: Семён Слепаков пытается сократить налоги с продажи квартиры в центре Москвы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников