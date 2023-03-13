Физиогномист Фандорина назвала черты лица, указывающие на возможность разбогатеть

1:50 Your browser does not support the audio element. Непознанное

Физиогномист, астролог Ольга Фандорина перечислили черты лица, которые говорят о предрасположенности человека к финансовому успеху.

По словам эксперта, форма носа, расположение бровей и родинок могут рассказать о потенциале человека разбогатеть. Об этом сообщает Москва 24.

Фандорина отмечает, что люди с крупным носом способны стать финансово успешными за счёт предпринимательской деятельности. Если у человека нос с горбинкой, то это говорит о том, что у него есть способности интуитивно выстраивать удачные финансовые схемы. Чем сильнее выражена горбинка, тем больше денег может получить человек на протяжении своей жизни.

Однако помимо таких признаков должна присутствовать хотя бы ещё одна характеристика, указывающая на богатство, поскольку они по-отдельности не работают. К таким характеристикам относятся прямые, низко посаженные и густые брови (признак ума и энергичности), скошенный назад лоб (признак практичности и материализма), округлый или трапециевидный овал лица и большие уши.

Также эксперт рассказала, что родинки под ноздрями, при условии, что нос крупный или с округлым кончиком, указывают на то, что человек может разбогатеть с помощью счастливого случая.

Люди с горизонтальными морщинами под носом и родинками в области уголков рта могут разбогатеть в результате перемен в жизни, отмечает Фандорина.

Если у человека вдобавок к крупному носу имеются чётко очерченные губы, брови домиком, а на лбу три горизонтальные морщины, то у него есть все шансы сделать внушительное состояние благодаря должности топ-менеджера в крупной компании, заключила эксперт.

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