Эксперт по фэншуй Богданова рассказала о взаимосвязи расположения кухонной плиты и финансового благополучия

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Эксперт по фэншуй Юлия Богданова рассказала, где должна стоять кухонная плита, чтобы в доме было финансовое благополучие.

По словам эксперта, для того чтобы в доме было благополучие в отношениях, финансовом положении, а также хорошее самочувствие у домочадцев, важно правильно расположить плиту на кухне. Также следует соблюдать и другие нюансы, касающиеся использования плиты. Об этом сообщает Москва 24.

Для финансового успеха важно, что все горелки плиты регулярно использовались и были рабочими. В случае, если они неисправны, то денежная энергия в доме останавливается, подчёркивает Богданова.

Не следует ставить плиту на кухне без опоры в виде стены, например, у окна или на "острове". Не должна стоять плита и по соседству с холодильником и мойкой. Если расстояние между ними менее 60 сантиметров, то эксперт рекомендует повесить на них зеркало или колокольчики. Всё это поможет сохранить поток энергии, исходящий от плиты.

Нежелательным является и расположение плиты напротив двери в кухню. Если не получается соблюсти эту рекомендацию, то Богданова советует повесить зеркало в зоне приготовления пищи или колокольчики между дверью и плитой.

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