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Кирби: Байден требует создать межведомственную группу для изучения феномена НЛО

Непознанное

Американский лидер Джо Байден потребовал организовать межведомственную группу, которая займётся углубленным изучением феномена НЛО. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Кирби: Байден требует создать межведомственную группу для изучения феномена НЛО

На брифинге он отметил, что глава государства передал такое поручение после ЧП на севере США и в Канаде. По его словам, там были обнаружены неопознанные воздушные шары, представляющие угрозу для безопасности страны.

"Президент дал распоряжение межведомственной группе изучить политические импликации обнаружения, анализа и утилизации НЛО", — уточнил Кирби.

Он также подчеркнул: вскоре эксперты доберутся до обломков сбитых аппаратов и установят, какие именно объекты проникли в воздушное пространство Америки.

Ранее глава Североамериканского командования противовоздушной обороны (ПВО) Глен ван Херк допустил внеземное происхождение объектов, уничтоженных над Аляской, Канадой и озером Гурон.

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Диагноз налицо: Врач-гериатр прокомментировал "заскоки" Байдена
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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