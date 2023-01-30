Самолёт, летевший из Санкт-Петербурга в Нижневартовск, встретил в небе мерцающие огни

Экипаж самолёта авиакомпании "Россия", летевшего из Санкт-Петербурга в Нижневартовск, сообщил о мерцающих огнях в воздушном пространстве над северной столицей.

Как отмечает muksun.fm, пилоты зафиксировали необычное явление 29 января в 22:25. Отмечается, что за несколько часов до этого подобные мерцающие огни наблюдал экипаж рейса "Мурманск — Казань" компании "Ювт Аэро".

Самолёты решили не изменять курс и не объявлять сигнал "Режим".

По предварительным данным, экипажи могли заметить в небе комету. Представители авиакомпаний пока не комментировали информацию о необычных огнях.

Ранее в небе над Ханты-Мансийском зарегистрировали опасное сближение двух пассажирских самолётов. Пилоты вовремя отреагировали на проблемную ситуацию, что позволило лайнерам безопасно разойтись в воздушном пространстве.