Адвокат шамана Габышева заявил, что он отказался от нового похода в Москву

Шаман Александр Габышев получил известность весной 2019 года, когда пешком отправился в Москву из Якутска с политическими лозунгами. Сейчас находится в психиатрической клинике в Уссурийске и новый поход не планирует. Об этом рассказал его адвокат Алексей Прянишников в беседе с "МК".

По словам юриста, лечение его подзащитного заключается в том, что ему проводят сеансы психотерапии и ставят инъекции пролонгированным препаратом один раз в две недели.

Однако лечение Габышеву не нужно, поскольку сотрудники новосибирской больницы выдали ранее заключение, что его состояние нормальное, добавил собеседник издания.

По словам адвоката, отпустить мужчину могут после того, как он пройдёт все этапы лечения.

О своих походах шаман ничего не говорит, а только постоянно просит судей отпустить его, заявляя, что он сделал всё, что нужно, и ни в какие походы больше ходить не собирается, заключил правозащитник.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.