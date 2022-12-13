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Экстрасенс Гасанова: ситуация на Украине начнёт разрешаться в начале года

Непознанное

В начале следующего года ситуация на Украине начнёт разрешаться. Такой прогноз сделала экстрасенс Мирелла Гасанова в беседе с "МК".

Экстрасенс Гасанова: ситуация на Украине начнёт разрешаться в начале года

Она также заявила, что у Зеленского и других представителей киевского режима есть очень сильный страх перед президентом РФ Владимиром Путиным. И они, несмотря на публичные заявления, понимают, что лучше его не злить.

По словам собеседника издания, российский лидер выбрал верную тактику, тщательно всё просчитав, и наблюдать развязку непростой ситуации мы сможем уже в начале года.

Этот процесс затянется на два-три месяца, причём произойдёт перезагрузка после Нового года не только спецоперации, но и самой России. Будет сделан шаг к укреплению позиций РФ, постепенно большая часть проблем начнёт уходить, заключила Гасанова.

Ранее финалист "Битвы экстрасенсов" предсказал окончание украинского конфликта в 2023 году.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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