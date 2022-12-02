Житель Подмосковья Дмитрий Киселёв, называющий себя внебрачным сыном ясновидящего Вольфа Мессинга, рассказал о том, что ему приснился вещий сон, в котором явилась умершая болгарская пророчица Ванга и предсказала будущее России.
По словам, Киселёва предсказательница приснилась ему 15 ноября. Это день смерти матери мужчины.
Ванга во сне заявила, что Россию ждут "страшные битвы", но она устоит и "станет первой", все будут уважать её, заявил Киселёв в беседе с "КП".
И добавил, что были раскрыты также другие подробности о судьбе России, однако он пока не готов ими поделиться с людьми.
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