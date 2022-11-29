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Экстрасенс Ахметжанова заявила, что конфликт на Украине закончится в 2024 году

Непознанное

Участница "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова заявила, что в ближайшее время ситуация на фоне украинского кризиса будет неоднозначной. Однако в следующем году начнут происходить позитивные изменения, в том числе и мирные переговоры, а в 2024 году конфликт будет завершён полностью, указала она.

Экстрасенс Ахметжанова заявила, что конфликт на Украине закончится в 2024 году

"В ближайшие месяцы ситуация будет развиваться волнообразно: затишье будет переходить во всплески. Нам сейчас необходимо всем собраться и сделать всё для грядущей победы", — сообщила экстрасенс.

Ахметжанова подчеркнула, что жители Европы возмущены политикой власти, и недовольство будет только расти. Однако в один момент обстановка стабилизируется, отметила ясновидящая.

"Украина воссоединится с Россией, и мы будем жить в мире и согласии, как в старые добрые времена", — сделала вывод Ахметжанова в беседе с "МК".

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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