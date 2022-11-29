Участница "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова заявила, что в ближайшее время ситуация на фоне украинского кризиса будет неоднозначной. Однако в следующем году начнут происходить позитивные изменения, в том числе и мирные переговоры, а в 2024 году конфликт будет завершён полностью, указала она.
"В ближайшие месяцы ситуация будет развиваться волнообразно: затишье будет переходить во всплески. Нам сейчас необходимо всем собраться и сделать всё для грядущей победы", — сообщила экстрасенс.
Ахметжанова подчеркнула, что жители Европы возмущены политикой власти, и недовольство будет только расти. Однако в один момент обстановка стабилизируется, отметила ясновидящая.
"Украина воссоединится с Россией, и мы будем жить в мире и согласии, как в старые добрые времена", — сделала вывод Ахметжанова в беседе с "МК".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевые действия за Павловку стали одним из самых сложных столкновений с противником, отметили солдаты.