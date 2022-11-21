В Германии вырос спрос на магию

Кто из нас хоть раз не мечтал о некоей волшебной пилюле, вот и жители Германии подумали, а почему бы и не поверить в чудо, раз реальность подкачала. Предложения разного рода эзотерической помощи растут на рынке, как грибы после дождя.

Разнообразные секты, коучи, шаманы, экстрасенсы всех мастей спешат протянуть бюргерам свою руку чудодейственной помощи. Многие из волшебников вызывают недоверие. Особенно смущают суммы, которые порой просят за услуги. Например, некий коуч за полчаса обещает решить все проблемы клиента, другой сулит "партнёра мечты".

И вроде понятно, что волшебные палочки есть только в книгах о Гарри Поттере, а тем не менее спрос рождает предложение, пишет Telegram-канал "Папочка канцлера".

Немецкие СМИ в свою очередь предупреждают бюргеров: будьте бдительны… и никогда не разговаривайте с незнакомцами.