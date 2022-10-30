Военкор Котенок: сопротивление ВСУ в Павловке ослабевает

По всем признакам сопротивление боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе села Павловка ослабевает. Об этом сообщает военный журналист Юрий Котенок вечером в воскресенье.

"Наши части, зашедшие в село с разных сторон, постепенно сближаются, преодолевая неизбежную неразбериху и нащупывая друг друга, чтобы "на встречных курсах" не нанести поражение самим себе", — написал военкор в своём Telegram-канале.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что российским военным удалось подвинуть позиции ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) более чем на три километра. Продвижение закончилось выходом к окраинам населённого пункта Павловка.