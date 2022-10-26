Смотритель кладбища из Новосибирской области Константин Кутаков рассказал на видео о своей работе. Об этом пишет издание Om1.ru.
По словам мужчины, просто так в эту сферу не попадают, и он пришёл к этому после смерти бабушки.
Кутаков добавил, что мёртвые любят тишину, поэтому не стоит кричать и ругаться на кладбище.
По мнению смотрителя, с усопшими надо учиться искать общий язык, так как они всё слышат и видят, а порой даже обижаются, если могила заросла травой.
И нельзя думать на кладбище о чём-то пошлом или плохом, заключил он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.