Смотритель кладбища рассказал о своей работе: мёртвые любят тишину

Смотритель кладбища из Новосибирской области Константин Кутаков рассказал на видео о своей работе. Об этом пишет издание Om1.ru.

По словам мужчины, просто так в эту сферу не попадают, и он пришёл к этому после смерти бабушки.

Кутаков добавил, что мёртвые любят тишину, поэтому не стоит кричать и ругаться на кладбище.

По мнению смотрителя, с усопшими надо учиться искать общий язык, так как они всё слышат и видят, а порой даже обижаются, если могила заросла травой.

И нельзя думать на кладбище о чём-то пошлом или плохом, заключил он.