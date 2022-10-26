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Смотритель кладбища рассказал о своей работе: мёртвые любят тишину

Непознанное

Смотритель кладбища из Новосибирской области Константин Кутаков рассказал на видео о своей работе. Об этом пишет издание Om1.ru.

По словам мужчины, просто так в эту сферу не попадают, и он пришёл к этому после смерти бабушки.

Кутаков добавил, что мёртвые любят тишину, поэтому не стоит кричать и ругаться на кладбище.

По мнению смотрителя, с усопшими надо учиться искать общий язык, так как они всё слышат и видят, а порой даже обижаются, если могила заросла травой.

И нельзя думать на кладбище о чём-то пошлом или плохом, заключил он.

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Автор: Максим Александров
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