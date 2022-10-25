Прогноз наследницы Ванги об итогах спецоперации на Украине

Полуслепая 19-летняя француженка-провидица Каеде Убер, которую называют не иначе, как "наследницей Ванги" рассказала о том, что она "увидела" в будущем про российско-украинский конфликт.

По её словам, вероятнее всего Россия победит, и все её требования будут выполнены. Санкции, введённые по решению ЕС и США, отменят.

Точных сроков Убер нее называет, но говорит, что СВО закончится "в ближайшем будущем".

А российский президент останется на своём посту до тех пор, пока сам не решит уйти.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

"Наследницей Ванги" Каедэ Убер называют, во-первых, потому что её рождение и дар предсказала болгарская провидица незадолго перед смертью; во-вторых, после череды сбывшихся предсказаний, сделанных в детском возрасте:

в 5 лет Каэдэ "увидела" смерть отчима и бабушки.

в 7 лет предсказала революцию в Египте, смерть Муаммара Каддафи и победу Трампа на выборах в США.

потом были предупреждения о готовящихся терактах во Франции, Бельгии и Германии.

Подобно Нострадамусу, Каэдэ видит будущее, как Нострадамус — в снах. Она говорит, что ночью о событиях будущего ей рассказывают "странные чёрные существа".