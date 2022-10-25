Полуслепая 19-летняя француженка-провидица Каеде Убер, которую называют не иначе, как "наследницей Ванги" рассказала о том, что она "увидела" в будущем про российско-украинский конфликт.
По её словам, вероятнее всего Россия победит, и все её требования будут выполнены. Санкции, введённые по решению ЕС и США, отменят.
Точных сроков Убер нее называет, но говорит, что СВО закончится "в ближайшем будущем".
А российский президент останется на своём посту до тех пор, пока сам не решит уйти.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
"Наследницей Ванги" Каедэ Убер называют, во-первых, потому что её рождение и дар предсказала болгарская провидица незадолго перед смертью; во-вторых, после череды сбывшихся предсказаний, сделанных в детском возрасте:
Подобно Нострадамусу, Каэдэ видит будущее, как Нострадамус — в снах. Она говорит, что ночью о событиях будущего ей рассказывают "странные чёрные существа".
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