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Астрологический прогноз: ретроградный Марс "рулит" на фронте и в тылу

Непознанное

В период глобальных потрясений большим спросом начинают пользоваться прогнозы астрологов. Коронавирусная пандемия, экономический кризис, вооружённые конфликты — люди ищут ответов на вопросы у звёзд.

Астрологический прогноз: ретроградный Марс "рулит" на фронте и в тылу

Астролог Татьяна Борщ ещё до начала текущего года предупреждала: не надо питать иллюзий — 2022-ой будет сложным, потому что он "завершает трёхлетний период".

То, что до конца года остаётся не особо много времени, по словам астролога, не повод расслабляться:

"Скоро наступит светлый период. Но перед этим предстоит трудный ноябрь".

Борщ говорит, что в конце октября и начале ноября происходят два очень сложных, формирующих события затмения:

"Ноябрь будет самым сложным месяцем. Будет большая битва, после которой наступит ясность".

Затмения, утверждает астролог, повлияют и на жизнь в тылу:

"Они пройдут через ось Тельца-Скорпиона на небе: Телец означает жизнь, а Скорпион — смерть. И между ними идет борьба. Многие столкнутся с болезнями, со смертью, разводами, семейными раздорами".

Такой "нехороший" прогноз Борщ объясняет тем, что "планета войны" — Марс — начинает ретроградное движение:

"Это предполагает эскалацию конфликта и иррациональные действия со всех сторон. Но к концу января Марс перейдёт в прямое движение, и напряжённость спадет. Ситуация постепенно начнет улучшаться, и есть шанс, что некое соглашение будет достигнуто".

Когда закончится СВО?

Ситуация в небе сейчас похожа на ту, что была в 1938–1940 годах, когда шла подготовка к мировой войне. Но на этот раз, по прогнозу, повторения сценария не будет.

Астролог говорит, что СВО закончится в следующем году. Причём важным периодом снова будет февраль:

"Этот месяц станет своего рода разделителем между прошлым и будущим. Я считаю, что к маю к России могут присоединиться новые территории. И хотя агрессия Запада не пройдёт, вступать в прямой конфликт с нами они не решатся".

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Автор: Ольга Лебедева
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