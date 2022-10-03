Американская помощь дорого обойдётся Украине: настанет время и ракеты США ударят по Киеву.
Таким видел будущее донецкий старец Зосима (в миру Иван Алексеевич Сокур), который был основателем Свято-Никольской обители и предсказал её разрушение.
К слову, это далеко не единственное сбывшееся предвидение схиархимандрита. В разное время он предсказал
Духовник Донецкой епархии ещё до объявления Украиной АТО, говорил, что сначала американские снаряды и ракеты полетят в Восточную Украину — в район Донецка, а потом США будут бомбить и сам Киев.
Кстати, старец Зосима — не единственный провидец, который предупредил Украину о "коварстве" её главного "друга". Например, американский ясновидящий Филипп Барнет рассказал о своём видении:
"Я видел гору, похожую на ракету, которая вот-вот должна взорваться. Пока я на неё смотрел, Бог сказал мне, что на Украину упадут восемь ядерных бомб — на каждый крупный город от Киева до Харькова и Одессы. Россия тоже пострадает. Спасутся лишь те, кто убежит за Уральские горы".
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