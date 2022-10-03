Донецкий старец Зосима предсказал, что Украину уничтожит Америка

Американская помощь дорого обойдётся Украине: настанет время и ракеты США ударят по Киеву.

Таким видел будущее донецкий старец Зосима (в миру Иван Алексеевич Сокур), который был основателем Свято-Никольской обители и предсказал её разрушение.

К слову, это далеко не единственное сбывшееся предвидение схиархимандрита. В разное время он предсказал

автокефалию Украинской церкви и её уход от церкви Русской православной,

разграбление церквей и то, что монахи будут вести службу в подвалах,

"скорое пробуждение русского духа",

крах "масонской Европы",

начало военных действий на территории Украины, которое называл "противостоянием двух России и США".

Духовник Донецкой епархии ещё до объявления Украиной АТО, говорил, что сначала американские снаряды и ракеты полетят в Восточную Украину — в район Донецка, а потом США будут бомбить и сам Киев.

Кстати, старец Зосима — не единственный провидец, который предупредил Украину о "коварстве" её главного "друга". Например, американский ясновидящий Филипп Барнет рассказал о своём видении:

"Я видел гору, похожую на ракету, которая вот-вот должна взорваться. Пока я на неё смотрел, Бог сказал мне, что на Украину упадут восемь ядерных бомб — на каждый крупный город от Киева до Харькова и Одессы. Россия тоже пострадает. Спасутся лишь те, кто убежит за Уральские горы".