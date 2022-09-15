Экстрасенс Батыр: у Зеленского есть тайна, которую он скрывает от всех

У президента Украины Владимира Зеленского есть какая-то тайна, которую он скрывает от всех. Об этом рассказала экстрасенс, шаман Елена Батыр.

По её словам, Зеленский что-то хочет сказать или сделать, но не раскрывает никому своих истинных замыслов.

"И всё, то, что он делает и будет делать дальше, — это не то, чего он на самом деле хочет. Не вижу, чтобы он нашёл выход из этой ситуации", — заявила эзотерик в беседе с "ПолитРоссией".

Кроме того, она прокомментировала ночное ДТП в Киеве с участием автомобиля Зеленского. Шаман считает, что это плохое предзнаменование для него, и он очень скоро должен что-то предпринять.